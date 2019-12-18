巴賽麗廳 第10萬顆法式酥芙蕾幸運顧客誕生

亞都麗緻邁向40年了，館內巴賽麗廳有一款美味、卻又稍縱即逝的「法式酥芙蕾」，也是從營運以來至今堪稱經典的人氣長青商品。上週巴賽麗廳開心迎接第10萬顆酥芙蕾誕生的銷售紀錄，而點餐的幸運貴賓則將獲得亞都致贈終身品嘗巴賽麗廳「傳統法式酥芙蕾」的大獎。同時，歡慶週年，即日起至今年12月30日只要在巴賽麗廳消費任一款經典套餐，就贈送價值450元的「傳統法式酥芙蕾」免費兌換券1張，亞都以最人氣的甜點與顧客一起分享週年慶喜悅！

據亞都飯店表示，巴賽麗廳是全台最早提供「傳統法式酥芙蕾」的餐廳，可以說承載著老台北饕客的回憶。這次獲得終身品嘗舒芙蕾的余先生，也是巴賽麗廳40年來的老顧客，他說自己從年輕到現在白頭髮，來用餐次數應該超過2千次，這次能幸運成為第10萬顆酥芙蕾的享用者，余先生表示，巴賽麗廳已經是我生活的一部分，婚後這裏就是我和太太約會的場所、偶爾也會和朋友來用餐，即使現在小孩子已經長大了，我們還是常常會聚在一起享受家庭時光。巴賽麗廳等於紀錄了我全家三代，這次能成為第10萬顆點用「傳統法式酥芙蕾」的客人，深感榮幸也很開心。

位於台北亞都麗緻飯店1樓的巴賽麗廳，以擁有獨特浪漫風格的歐式餐酒館氛圍著稱，在此感受到的不只是美食，更是歷史、文學的交錯。40年以來，巴賽麗廳在全台樹立了以法式餐酒館為定位的餐廳，經典料理不計其數，其中「傳統法式酥芙蕾」雖是甜點，但已被許多饕客認定為餐廳的長青商品。

據了解，經典的法式酥芙蕾被稱為甜品中的皇后，在美味的講究之外，外形也要求圓潤完美，從廚房到餐桌的距離需經過計算，才能在上桌時完美呈現；也因此，每次都必須多做備量，才能端出最棒的「傳統法式酥芙蕾」給客人享用。

巴賽麗廳的「傳統法式酥芙蕾」還有特別的身分證明，每一個「傳統法式酥芙蕾」都附有一張獨一無二的編號證書，讓顧客共同參與見證「傳統法式酥芙蕾」每個美好時刻的里程碑，未來也將致力於創造第20萬顆的歷史紀錄。