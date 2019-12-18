歐風館聖誕跨年和風洋食百匯 吃到飽也吃得巧

歡慶聖誕、迎接新年，台北大倉久和大飯店的「歐風館」節慶精選料理，分別於平安夜、聖誕節、跨年及元旦推出每人午餐1,380元、晚餐1,680元的和風洋食自助餐吃到飽，且可享大倉紅白酒、威士忌、調酒暢飲Open Bar；而12月25日聖誕節、及1月1日的元旦自助晚餐的優惠價每位1,380元，以美食犒賞一年的辛勞。

台北大倉的歐風館最受歡迎的就屬頂級海鮮吃到飽：無限量供應季節性3種螃蟹、天使紅蝦、普羅旺斯煎干貝等高級食材，由來自東京大倉的勝田敏之主廚以精湛的法式料理廚藝帶來歐洲佳節風味，節慶限定供應包括聖誕節特製開胃小點：帕馬火腿棒、草莓聖誕老人、鮮蝦風味奶油起司小點及聖誕樹果凍小塔，還有濃濃歐洲風情的：主廚特製聖誕花圈沙拉、嫩烤火雞卷佐蔓越莓醬汁，其中，烤火雞更是過節經典美食，一定不能錯過。

跨年當天及新年元旦的午晚餐，限定推出泰式酸辣湯風味的「辣味炸鮮蝦」、「爐烤羊腿肉薑汁風味」、「法式蒸煮牛肉碎末馬鈴薯」，而且1月1日的晚餐調回優惠價1,380元，也包括暢飲Open Bar。歲末年終，不妨以歐風館精緻的和風洋食來歡度佳節吧，感受特有的和式步調，而且不僅吃到飽、更能吃到精緻。餐飲價格均需另加10％。歐風館訂位可洽（02）2181-5135。

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