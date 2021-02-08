醒吾三立影視學生探班林思宇 體驗台上一分鐘台下十年功



《完全娛樂》氣質美女主持人林思宇(宇宙)擁有高人氣，醒吾三立影視學院懷抱明星夢學生，日前至《完全娛樂》直播現場探班，一窺明星風采。 林思宇傾囊相授主持人訣竅，現場扮起超討厭刁鑽來賓，嚇傻臨演學生，體驗華麗舞台上，每一分鐘都是台下幾年苦功練成！

醒吾三立影視學院四位幕前班學生探班《完全娛樂》，在錄影現場學習主持人巧妙與來賓互動。圖／醒吾科大提供

林思宇女團出道多年，以台視、三立偶像劇《月村歡迎你》第一女主角竄紅，不但自然不做作演技被看見，更因頂著台大農業經濟學系研究所高學歷光環，不論演戲或主持節目，自我要求甚高，被封為演藝圈氣質美女，也是眾多年輕大學生偶像。

醒吾三立影視學院幕後班學生由由三立電視資深副理范小珮(前)指導，仔細觀摩錄影現場節目進行節奏。 圖／醒吾科大提供

醒吾三立影視學院四位幕前學生劉家妤、盧柏樽、李智智及管艾文，由三立電視資深副理范小珮安排《完全娛樂》錄影直播觀摩課程，四位有志往演藝圈發展的影視學院學生，第一次近距離與當紅主持人接觸，既興奮又期待的在偶像面前展現才藝。

四位學生分別以唱歌及即興舞蹈，在鏡頭前大方秀才藝，林思宇大讚同學們勇於表現，現場並即興扮演刁鑽來賓，忽而顧左右而言他、忽而自顧整理儀容，完全沒在意主持人訪問，搞得同學們急忙喊卡，原來當主持人沒那麼容易，不但得風趣更要有臨場機智反應。

林思宇不藏私的傳授主持技巧，千萬不要只看到主持人輕鬆訪談，她訪問一位歌手十分鐘，可能得做好幾天有關該歌手的功課；當演員也一樣，不能只有一個樣子，要多樣性呈現，她每演完一齣戲，就會再去上戲劇課，學習更精湛的演技。

醒吾三立影視學院幕後及幕後班學生，開心與完娛氣質美女主持人林思宇(後排左二)合影。 圖／醒吾科大提供

醒吾三立影視學院分為幕前與幕後課程，只要對演藝事業有興趣的學生，通過甄選不分科系都可以跨系選修。幕前學生探班過程，鄭羽芹、朱瑪琳、曹海川、徐墨竹及劉嘉錡等幕後班學生，也在一旁觀摩學習，同學們不只對林思宇的幽默主持功力留下深刻印象，也見證了林思宇為何常被貼上演藝圈資優生標籤。