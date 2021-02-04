「疫」外溫暖，中大境外學生線上過年活動

因為疫情讓世界遭遇史無前例的危機，學務處住宿服務組以往會為境外生舉辦過年活動，一起圍爐、寫春聯，今年改以「視訊」的方式將師生們連結在一起，中央大學周景揚校長、林沛練學務長、許協隆國際長、鐘志忠組長一同參與，透過遠距與境外學生一起歡慶過年。

因應疫情，中央大學透過視訊方式，以遠距模式與境外學生一起提早歡慶過年。

中央大學周景揚校長線上分享自己的留學經驗，以及在疫情之下子女在國外的生活情形，以自身的經歷，鼓勵大家勇敢朝目標前進；林沛練學務長、許協隆國際長和鐘志忠組長也一同關心境外同學，大家可以把國際處當成自己的家，在校內遇上住宿、生活、內心的困擾，可找學務處或住宿服務組。雖然今年寒假同學們無法返回自己的國家，但學校的關心一直都在，為讓境外生有小確幸，住服組準備了禮物，在視訊中呈現電腦抽獎過程，同學們興奮的期盼，驚喜聲不斷，一位遠在中研院的中大學生與大家分享疫情中在台灣的安心感；另一位土木碩士班印尼生說，前陣子親人去世、家鄉發生地震，內心充滿了悲傷、焦慮與擔憂，很感謝學校給他的溫暖與安全，並謝謝老師對他學業的指引與生活的關懷，讓他覺得在這裡很幸福。

中大學務處住服組表示，今年的寒假，境外生大多無法返家，雖是長假，也無法在台灣各地遊覽，學生也擔心在家鄉的親朋好友，思鄉之情比以往更甚，線上過年活動學生比想像中更熱烈，也超乎預料感人，不論來自哪個國家，中大人的心緊密連結著，疫情雖然限制了許多活動，但學校會秉持著愛與關懷，陪伴同學們共同渡過這段艱困的日子。