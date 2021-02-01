崑山科大2生獲俄羅斯公費獎學金赴海外逐夢 錄取率全國私校第一

崑山科技大學連續四年培訓優秀學生參加教育部舉辦的「赴俄羅斯研習俄國語文交換獎學金甄選」，經過兩階段遴選，電子工程系四年級劉威成及視覺傳播設計系四年級鄧筑瑄雙雙獲選，錄取率為全國私立大學第一，預計於今年9月陸續前往俄羅斯，進行為期10個月的俄文課程。

崑山科大連續四年創下全臺唯一有學生錄取俄羅斯公費獎學金的科技大學，本屆錄取名額僅次於政治大學，學生的實力不亞國立大學。

崑山科大通識教育中心老師吳淑華表示，「赴俄羅斯研習俄語文交換獎學金」獲選條件相當不容易，需要具備俄語文能力證明，或是在校俄語文成績達一定水準，且必須先通過多項書面資料的篩選後，才能參加第二階段的面試審核，過程中需大量使用俄文書寫及口頭對答，因此對於非俄文系的學生來說是一大挑戰。

鄧筑瑄表示，語言是與人溝通的其中一種方式，自己想和更多人交流，所以開始學習俄文，在臺灣，俄文是較為冷門的語言，所以學習的過程比較辛苦，但多虧有俄文老師吳淑華的教導、學長姊的指教和學校內給予的資源，才有如此難得的機會。

身為去年全國首位以大一生的身分，考上俄國公費獎學金的得主機械工程系三年級許弘毅也提到，除了校內一週兩堂的外語選修課程外，看書、聽外語歌和廣播對語言學習上也有很大幫助，他也時常會上Youtube看著音樂MV進行學習。

崑大來自各系所學習俄文的同學都很有意志力及企圖心，他們的成功來自於不間斷的努力。

崑山科大為培養具有國際視野及實務經驗之未來專業人才，以期能學習尊重多元文化、了解不同國家企業之運作模式，多年來與海外先進、具有發展潛力之企業和學校交流合作，每年提出選送學生赴海外實習及留學計畫。

吳淑華老師今年也申請並通過教育部學海築夢計畫，劉威成同學除獲選公費獎學金外，也參與學海築夢計畫，將和具留學俄國經驗的許弘毅及機械工程系三年級邱智德一同於今年7月中到9月初前往俄羅斯聖彼得堡的俄商公司進行為期50天的企業實習，希望透過海外實習增強語言能力以及國際觀外，亦多了解俄國的企業文化，提升畢業知能。

吳淑華說，該校學生在海外企業實習的表現十分突出，多名學生深受當地企業肯定而被錄用為正職人員，未來將持續投入更多的教育和教學資源，培育國際一流英才。