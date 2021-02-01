2/1國立陽明交通大學正式揭牌 跨域打造台灣未來護國神山群

國立陽明大學與國立交通大學奉教育部核定2/1正式合併為國立陽明交通大學(簡稱陽明交大)，當日分別於台北陽明校區與新竹光復校區揭牌。揭牌典禮冠蓋雲集，包含副總統賴清德、中央研究院院士陳建仁、宏碁創辦人施振榮、新竹市市長林智堅、新竹縣縣長楊文科、上騰生技董事長張鴻仁，以及兩校歷任校長郭旭崧、陳信宏、張懋中、梁賡義、曾志朗等人與會。其中甫宣布參選紐約市長選舉的台裔美籍企業家楊安澤(Mr. Andrew Yang)，也因父親是交大光電學院榮退教授，特地從美國發表祝賀信搶先曝光。楊安澤非常看好國立陽明交通大學未來能在人工智慧、遠距醫療、機器人、穿戴裝置等領域，讓台灣成為全世界的模範。

二十年磨一劍 樹立台灣高教典範

透過陽明與交通的合校可以點醒台灣高教，將目光放遠，把高教競爭力提升至國際的水準。而陽明交通兩校合校歷經20餘年，期間經歷張俊彥校長、曾志朗校長、吳妍華校長、吳重雨校長、梁賡義校長、張懋中校長的醞釀與催生，終於在郭旭崧校長與陳信宏校長任內開花結果。

陽明交大首任校長林奇宏特別感謝陽明大學郭旭崧校長及交通大學陳信宏校長領導的行政團隊，以令人敬佩的能力與毅力，順利完成合校的先導工作。同時也不忘兩校歷任校長奠定的基礎，讓兩所對台灣醫療衛生與電機資訊有卓越貢獻的頂尖大學，能透過由下而上、對等參與、校園民主的方式完成合校，創下台灣高等教育的新標竿與新典範。

林奇宏表示，合校初期最迫切的任務將是整合雙方對新學校的認同，因此將啟動「一樹百穫計畫」針對各項議題如新穎教學、科技趨勢、大學社會責任，乃至校歌校徽、校園美學等，擴大邀集師生與海內外校友共同腦力激盪，在100天後提出一份具有共識基礎的合校願景，也就是一份具十年展望前景的三年計畫藍圖。另外也將於產學共創校區，例如台南校區，試辦基於價值共創觀點的產官學研合作平台，建構產學共創新機制。



陽明交大林奇宏校長(左6)率陽明校區與交大校區的行政團隊合影。(左起)交大校友會陳俊秀執行長、陳冠能教授、劉柏村教授、莊仁輝教授、校務長李大嵩教授。(右起)蔡金吾教授、陳怡如教授、簡紋濱教授、黃世昌教授、陳永富副校長、楊慕華副校長。圖/謝易晏

因應合校後的校務行政，也將首創校務長一職，分別由陽明校區楊慕華教授與交大校區李大嵩教授擔任，領導陽明校區與交大校區的主任秘書、教務長、學務長、研發長、總務長、國際長的團隊，以及負責專案的副校長們，以最精簡的人員編制，發揮最大的行政效力與效率。陽明交大將以院系所及跨院研究中心為發展主軸，本著「以人為本、科學為基、科技為用、產業為體」的信念，堅定朝向偉大大學邁進。期能繼台灣成功的半導體產業後，結合跨領域資源，孕育出台灣未來的護國神山群。