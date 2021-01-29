2021企業最愛大學生排行榜 龍華科大連3年全國私立科大第一

龍華科技大學辦學績效再傳捷報，國內職場人力調查相關領域深具權威性與公信力媒體的《遠見》雜誌，最新公布「2021企業最愛大學生排行榜」，龍華科大又是唯一入榜TOP 20的私立技專校院，再度蟬聯全國私立科大第一名殊榮；同時在零售服務業雇主認定最佳畢業生TOP 10中，亦是唯一入榜的私立科大，連續3年打進總榜前20名，贏過許多中字輩的國立大學及老牌私立名校，證明學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的卓越辦學成效，已廣獲業界高度肯定。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。

為了解企業對國內大專院校畢業生能力評價，《遠見》多年來持續針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，以深度貼近台灣企業主的選才心聲。 龍華科大是今年唯一入榜前20名的私立科大，在技職體系排名僅次於臺科大、北科大、高科大及雲科大等擁有豐富資源的國立技職名校，整體表現非常出色。「遠見」對龍華科大連續三年入榜前20名、廣受企業歡迎的評論為龍華率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學的最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多，成就學生就業好評度居高不下。

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。據悉，教育部2018年起推動高教深耕計畫迄今，龍華科大連續3年獲得逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大，在全台技職校院普遍因應少子化趨勢縮減學生招生員額，龍華科大不僅沒有縮小規模，109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5千人以上之私立綜合型科技大學中，排名全國第一名；近3年平均註冊率為93.98％亦為全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大2020年在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」、《Cheers》「企業最愛碩士生」調查，同時榮獲全國私立科大四冠王殊榮，今年並第3度連莊《遠見》「企業最愛大學生」全國私立科大第一名三冠王，成績斐然。葛校長指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢，儘管在國內少子化持續衝擊下，學校近年持續大手筆投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，該校近4年來陸續增聘92位教師成為新血輪，109年的產學合作金額突破3億元、新生註冊率更連年維持九成以上，全校學生總人數保持成長，成為少子化寒冬下，少數逆風而上、辦學績優的科技大學。

「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」葛校長強調，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，並陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，期望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。 此外，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學子隨時學習不受限，龍華科大表示迎向2030年的「雙新」革命，該校希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。