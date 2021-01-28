育達科大舉辦「培育達人 昇昇不息」冬令營

寒假期間，育達科技大學社工系系學會每年均籌辦教育優先區服務營隊，今年於苗栗龍昇國小辦理三天，陪伴鄉下國小學童歡度假期。學校補助經費，鼓勵同學赴教育優先區的中小學校舉辦免費營隊，以培養同學關愛社會的服務精神，也讓教育優先區的學生能過一個充實、溫暖又精彩的寒假。

育達科大社工系系學會籌組服務營隊，參與教育部教育優先區中小學生寒暑假營隊活動，110年度寒假教育優先區於1月20日在造橋鄉的龍昇國小舉辦三天，主題「培育達人、昇昇不息」冬令營，三天的營隊活動規劃都結合了學習課程與團康活動，指導老師鄭素琴帶領系學會的成員們一同精心準備、設計規劃，希望藉由這次的活動讓小朋友們學習到包括交通安全、校園安全、網路安全、反毒、自我探索與品德教育，希望透過輕鬆活潑的活動方式，讓小朋友們能在愉快的氣氛下學習，加強小朋友對「安全」與「品德」有更正確觀念，創造美好的學習體驗與回憶。營隊活動相當成功，獲得學生和家長及師長們的一致好評。

學務長邱文頊指出，為鼓勵各大專校院學生參與社團活動，並強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，學校向教育部申請經費補助學生社團活動經費，鼓勵赴教育優先區的中小學校舉辦營隊，以培養大專學生關愛社會服務精神。育達科技大學社工系十餘年來師生不斷擴大籌組各式志工團隊，志工服務已成為該系學生在課程、社團外的重要人生體驗。未來期待能有更多的同學們投入志工服務活動，並透過有意義的服務經驗，培養助人的精神且充實自己的生活與人生，也為我們的社會注入更多正能量。