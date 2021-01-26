甩疫情!線上直播開南大學校長交接

「開」創新局 「南」面杏壇！開南大學喜迎創校首位女校長

開南大學於今(27日)舉行校長交接布達典禮，由前國立高雄餐旅大學校長林玥秀博士接任，成為開南大學第10任校長。身為開南大學首位女性校長，林玥秀甫上任就面臨到新冠疫情擴散的嚴峻考驗，為了全力配合政府中央防疫指揮中心與教育部的相關指示，在考量全校學生與教職員工，以及所有原定親自蒞臨現場道賀嘉賓的最佳安全防護，林玥秀在梁校長的協助與支持下，共同當機立斷將典禮改由以線上直播為主的方式進行，善用現代科技將交接典禮改為線上祝賀與實體交接，虛實並進的方式，既避免群聚感染的風險，也能讓同仁幾個星期來辛勤努力的籌備成果仍能如期呈現，將新冠疫情衝擊減到最低，這個決定展現開南大學的行政團隊面對緊急突發狀況的應變能力，並且利用線上直播方式，也能擴大範圍，將海外因為疫情無法到台灣的姊妹校以及外籍友人的祝福也一併列入，化危機為更好的佳績，堪稱科技防疫最佳典範。

林玥秀表示，非常感謝林創辦人、葉董事長、梁榮輝校長以及歷任董事會和校長們的努力，將開南大學打造成一所蓄積充沛潛力與滿滿活力的大學。未來也將繼承優良傳統，將自己過去30多年來，在產官學界所累積的人脈與實務經驗，無私的奉獻給這所大學，並矢志在新冠疫情時代，加強創新與數位教學、學術與產學研究能量，並持續深化與各大產學的實質交流與合作。行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃院長都特別頒贈賀軸予林玥秀校長，表達祝賀並期許新任校長持續為國育才，前行政院長陳冲並錄製影片獻上對林校長的祝賀，國立屏東大學古源光校長更是以「開」創新局 「南」面杏壇，期許開南大學未來在林校長的帶領下，能夠開創新的局面，並稱霸杏壇！此外顏文隆榮譽董事長以及她過去長官如高餐大創校校長李福登博士、海外姊妹校代表，也均紛紛錄製影片祝賀。

林玥秀校長，台灣大學歷史系畢業，為美國奧瑞岡大學休閒研究與服務研究所碩士，並考取教育部公費留考，取得英國牛津布魯克斯大學規劃學院博士。林校長曾任國立高雄餐旅大學校長、台灣觀光學院教務長、花蓮國立東華大學教授及文化大學等幾個私立學校教職；過去更曾在台北喜來登及籌備墾丁凱撒飯店等頂級觀光產業服務，並協助政府投資的企業，擔任花蓮理想大地官股董事代表，以及協助台中地方法院將台中月眉育樂公司重整為現今成功的麗寶樂園，可以說是同時兼具學術專長及實務經驗，產官學研經驗豐富。許多長輩都推崇林校長從事教育工作，總是全心投入，不餘遺力，這次為辦好開南大學的校務，她也堅定辭去國立大學的教職，不用借調的方式，展現她要將未來有限的學術生涯，專職全力投注在開南大學的決心，林校長強調未來會秉持「至誠、卓越、自由、豪邁」校訓，除繼續不斷深化產學合作，讓學術更貼近實務之外，更致力於拓展學子的國際觀，以「立足台灣放眼世界」為目標。

林玥秀表示，此次會接任開南大學校長一職，背後其實有段小故事，去年卸下高餐大校長職務時，本來希望能多花點時間陪伴家人，並逐步實現從事社會企業與公益事業的人生規劃，然而因緣際會在一場餐敘中，結識開南大學年輕的副董事長顏志光，談及共同閱讀過的”進擊的大學”一書，該書主要敘述日本近畿大學在面臨少子化及傳統名校迷思等種種挑戰下，如何靠著創新思維與精彩的公關廣告華麗翻身，從2014年開始連續五年報考人數都超越日本東京帝大，成為日本第一的過程，透過顏副董事長的引介，林校長認識開南創辦人林清波，以及顏文隆榮譽董事長，林校長被兩位傑出前輩對開南大學無私奉獻與作育英才的教育熱誠深深感動，發現雙方教育理念十分相近，經過多次的溝通，最終林校長終於點頭答應董事會的邀請接下開南大學校長一職，未來將挑戰將開南大學打造成台灣版的近畿大學。

林校長規劃幾個努力的重點，分別是台灣青年人與銀髮族，共學共享的教育與休閒產業，影視相關教育人才培育，以及延續開南大學董事會的創業家精神，發展衍生性企業，以吸引全球人才到台灣學習並到全球開創企業，例如開南大學將會挑戰與姐妹校日本近畿大學合作，也計畫與韓國演藝學校合作，聘請專業師資明星來開南教授相關演藝課程，成為台灣第一個結合演藝加上讀書的大學，從學生時代就培養訓練，寓教於樂(娛樂圈)，教學相長，還有成立經紀部門照顧棒球隊的球星以及培養出來的明星，這些都會是林校長未來努力達成的目標之一，其中多項堪稱台灣高等教育的創舉，格外令人拭目以待!