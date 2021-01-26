贏在起跑點更要決戰終點 名校教育啟動勝利方程式

全球經濟快速發展，新世代必須求新求變，才能因應衝擊與挑戰，教育成為新世代通往未來的重要基石，許多家長表面上認同「行行出狀元」，但在面對孩子教育時，卻還是以課業為先，深怕自己的孩子「輸在起跑點」。

每年私立中學招生期間，學校門口總有許多補習班忙著發宣傳資料，家中的信箱更塞滿了各校文宣，可以感受到全天下的父母「望子成龍，望女成鳳」、「希望孩子贏在起跑點」的心情。

受到108課綱教改的影響，許多家長直接選擇將孩子送進私立學校就讀，然而私校間的 教學特色、教學環境以及發展目標成為家長最關心的亮點，教育基金會董事長黃昆輝在日前舉辦的「新世代的機會在哪裡？」表示科技發展與產經結構變化快速，「人工智慧」（AI）與「資訊與通訊技術」（ICTs）也改變了產業工作型態與用人需求。

葳格將教育融入文化主題，舉辦文化週如德語週融入維也納古典音樂，日本週展示祭典等活動主題，從活動情境中學習。圖／業者提供

因此為迎合新世代，除了傳統認知基本能力，更需強化判性思考、創造力、科技力以及國際觀，甚至是 學習整合力。

葳格國際學校李海碩處長表示：「走向國際，第一個關卡就是 語言，尤其是目前國際共通的英語能力，並從生活出發與世界溝通、培養實踐知識的能力、建立領導力與涵養人文胸懷，是葳格教育上的堅持」。

葳格國際學校不僅是全台首間發展行動學習的學校，近年更致力發展人工智慧、資訊科技課程有成，藉由國際視野和程式語言，培養孩子適應多變世界的挑戰，正視科技、資訊和國際觀對未來的影響力。因此成為中部地區首屈一指，家長青睞的學校。

迎接國際教育浪潮，培養孩子與世界接軌，最直接的方式就是語言教育。李處長進一步表示，「葳格語言上的教育，不侷限語言本身，更同時融入文化主題，如德語週融入維也納古典音樂，日本週展示祭典等活動主題，從活動情境中使用語言，更能了解其語言國家之文化。」透過語言與文化整合的途徑，讓學習更加有趣。

因此，葳格從幼兒園開始提供全美語的沈浸式學習環境，並採用主題式教學，從生活出發，帶孩子以英語體驗多元文化。由於葳格小學六年級就能通過全民英檢中級，國中後便開始著重第二外語（日、德、西、法語）擇一為必修。高中畢業時，若在校期間內同步修滿ASU(Arizona State University，亞利桑那州立大學)十個學分，即可同時取得二張（臺灣、美國）畢業證書，且能直升全球美英加澳50所以上大學，讓家長與學子都有更多的選擇權。

葳格以英語帶領孩子體驗多元文化，並由學生自辦的TEDx，展現帶著走的能力。圖／業者提供

因應科技與人工智慧發達，為訓練孩子邏輯思考與接觸程式語言，葳格從幼兒園導入了最尖端的STEM教學，讓孩子從中班起開始培養資訊素養，到大班時即可正式接觸程式語言的基礎概念。此外，葳格一大傲視全台的特色為全校師資都通過了蘋果認證(Apple Certified Teacher)，今年12月拿下的全民資訊競賽總冠軍（小六及國一混齡組）即為其成果的展現。

李處長並補充說明：「在現今的教育氛圍下，我們希望培養孩子成為主動思考，發現問題、解決問題的未來人才。學習不應只是應付考試，用成績衡量學生。全人葳格的重點，就是培養學習者的好奇心及求知慾，讓孩子終身受用」。

葳格擁有豐富多元、跨領域的特色教程，幫助孩子養成行動學習，批判整合的能力，開拓國際視野及創造力。圖／業者提供

透過多元、跨領域的學習，讓孩子自然而然展現專屬於自己的特質。這樣的信念呈現在許多的特色教育課程中，包含透過台中知名建築物圖形曲線結合數學方程式的跨領域數學課程、完美提供珍古德博士Roots and Shoots課程的生物實驗室、提供思維數學與STREAM課程無縫整合的達文西邏輯思考特色班、與結合業師與旅外名廚實務教學的國際餐旅管理課程。

葳格畢業校友何浩銘表示「非常感謝葳格對雙語教育的堅持，讓我能夠直接與外國人溝通，而非紙筆考試而已，另外更重要的是在葳格就學的這段時間裡，讓我受益良多」。養成行動學習，批判整合的能力，開拓國際視野及創造力，成為現今家長選擇學校最在乎的方程式。