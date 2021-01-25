聯強國際總裁杜書伍 獲頒交大名譽博士學位

國立交通大學於今1月25日頒授聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍名譽工學博士學位，表彰其在企業經營及對社會的重要貢獻。名譽博士頒授典禮於交大博愛校區「前瞻跨領域生醫工程大樓（賢齊館）」舉辦。因疫情緣故校方未廣邀外賓，但典禮十分隆重溫馨！

杜書伍為台灣資訊產業先鋒，對資訊產業的貢獻，使其獲得「台灣資訊產業開拓史十大關鍵人物」，並且領導聯強國際集團連續18年成為「台灣20大國際品牌」；連續12年獲選為「台灣最佳聲望標竿企業」。也連續三屆獲得《哈佛商業評論》評選為「台灣最佳執行長前10強」。他對產業的貢獻，也使其獲得交通大學傑出校友，以及交大在台建校五十週年選出的五十位最有影響力校友之一。

國立交通大學陳信宏代理校長表示，杜書伍先生1974年畢業於國立交通大學計算與控制學系。1976年加入神通電腦，推廣微處理器應用，為台灣IT產業發展奠定重要基礎；1979年創辦台灣第一本推廣微處理器的雜誌-「微電腦時代」，打開IT領域應用商機之先河。1988年，聯強國際成立，由杜書伍擔任總經理，首創專業通路商概念，以銷售、配送、維修三合一的經營模式為高科技產品供應鏈提供整合型服務，開創全新的經營模式，並使聯強成功於1995年上市，成為台灣第一家上市的通路服務商。聯強現為全球第二大高科技通路商，營運據點遍及全球38個國家與地區，泛聯強通路集團營收達1兆3800億元。

杜書伍在榮譽博士頒授典禮時感性的說：「這是一個修習五十年，獲得的博士學位！」獲頒此學位，是他人生的重大榮耀。圖/交大提供

陳信宏代理校長表示，杜書伍先生對於推動管理知識的普及也不遺餘力。以其自身四十年經營管理實務經驗，撰寫「打造將才基因」、「將將」、「觀念漫談」、「不停駛的驛馬」、「3%的超越」等著作及撰寫專欄，將一身的功夫不藏私分享，期能成為推動企業及社會進步的動力。其在資訊科技、企業管理及社會的貢獻，充分展現一流企業家的風範，足以作為本校全體師生共同學習的典範。故代表國立交通大學頒授名譽工學博士學位予杜書伍先生，以表彰其在企業經營及服務社會的重要貢獻。

杜書伍榮譽博士(右七)頒授典禮傑出校友雲集 (前排右起)尹啟銘、宣明智、林行憲、施振榮、苗豐強。圖/交大校友會提供

杜書伍在榮譽博士頒授典禮時感性的說：「這是一個修習五十年，獲得的博士學位！」從1970年進入交大，歷經母校給予厚實的專業薰陶，也逢資訊電子產業的萌芽，有幸能從初期的推動及爾後四十多年發展的參與奉獻。這酸甜苦辣的歷程，看到現今台灣資通訊產業的世界舉足輕重的地位，不但與有榮焉，也造就了他豐碩的事業生涯。在這長期的歷程中，他要特別感謝苗豐強先生的鼎力支持與協助，以及團隊工作伙伴們同心協力的頂風前進，才有這樣的成果。杜書伍感謝母校的肯定，獲頒這學位，是他人生的重大榮耀。