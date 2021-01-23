中國科大人工智慧學院與研揚科技攜手 打造台灣優質AIoT智慧製造人才

中國科大AIoT智慧製造高階經理班第二期安排三大產業菁英加持、五大機構協同授課、六大名師攜手打造、八大董事長聯名推薦，自即日起接受報名，其他資訊詳見官網https://cec.cute.edu.tw/cec_web/newsfile/2021AIoT.html

中國科技大學教學與行政團隊，近年來配合國家重大建設與產業趨勢，致力於推動智慧人才的培育，與研揚科技攜手成立人工智慧學院，並邀請莊永順董事長擔任院長，莊董事長除了提供產業人才需求方向與建議，協助該校成立AIoT智慧製造培訓中心，導入軟硬體資源，透過該校資訊學院張劍平院長，協助設計規劃推廣教育課程，為台灣培育智慧製造高階人才，快速反映產業需要。

「AIoT智慧製造高階經理班」第一期，學員來自21家民間企業或學術單位，其中四維企業、研揚科技與泰詠電子均派5位公司高階主管前來學習，更邀請到產學界具備導入AIoT智慧製造實際經驗，且為箇中翹楚的高階主管、教授協助授課；在結業典禮時，均表示收穫良多，甚至有學員在課程結束後,只花了3000元及應用15周所學,順利導入公司智慧製造流程,學員們都非常感謝研揚科技的指導以及中國科大的課程安排。

AIoT智慧製造高階經理班第二期再度邀請重磅師資包含清華大學人工智慧製造中心簡禎富講座教授、二代大學校長兼緯創董事李紹唐校長、中央研究院、中山科學研究院、台達電子工業股份有限公司研究中心的與遠東集團數據中心等產官學名師; 課程導入智慧製造戰略、智慧製造導入AI的規劃、基於模型的AI、手把手智能品檢與預知維修、AI的資料準備、電腦視覺與深度學習、手把手AIoT整合應用實務等,課程內容先進實用。

本課程第二期將於110年3月6日開訓，現正受理報名中，詳情請洽中國科技大學推廣教育中心(02-29313416#2608。