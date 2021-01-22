交大重量級校友匯聚一堂 與校名合照打卡
交大民國47年在臺復校至今60多年，超過10萬名畢業生，在臺灣培育出各領域先鋒。
國立交通大學與國立陽明大學將於2021年2月1日正式合校，兩校正積極籌備合校作業，預計1月25日拆除「國立交通大學」字樣校銜名牌，改掛新校名「國立陽明交通大學」，近來引來師生和校友們搶著返校和「國立交通大學」字樣校銜名牌合影。
交大校友總會特別安排資深校友們進行團拍，由理事長郝挺帶領包含：邱再興、邱羅火、邰中和、宣明智、杜書伍、尹啟銘、汪秉龍、葉明水、吳廣義、徐善可、胡秋江、林志明、陳國源等多位名譽博士、傑出校友都返校留下珍貴的合影。
交大在臺灣培育各領域先鋒，回顧其輝煌的辦學歷史，交大在臺辦學的起源與據點即是博愛校區。交大將原樣保留博愛街校門牌樓之校銜名牌，留下交大蛻變成長的足跡，也為交大輝煌的歷史留存一處美好回憶。
國立交通大學創建於西元1896年，成立於民國36年的台灣交通大學同學會，是台灣交通大學校友總會（簡稱：交大校友會）的前身，更是促使交大民國47年在台復校的幕後推手。當時交大同學會號召旅居中、美、台各地的交大校友們每人捐贈1,000元（當年高階公務人員的月薪約300元台幣），一點一滴累積籌得100萬復校資金，至今60多年過去，交大超過10萬名畢業生，為培育台灣科技頂尖人才的搖籃。