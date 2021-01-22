交大重量級校友匯聚一堂 與校名合照打卡

交大民國47年在臺復校至今60多年，超過10萬名畢業生，在臺灣培育出各領域先鋒。

國立交通大學與國立陽明大學將於2021年2月1日正式合校，兩校正積極籌備合校作業，預計1月25日拆除「國立交通大學」字樣校銜名牌，改掛新校名「國立陽明交通大學」，近來引來師生和校友們搶著返校和「國立交通大學」字樣校銜名牌合影。

交大校友總會特別安排資深校友們進行團拍，由理事長郝挺帶領包含：邱再興、邱羅火、邰中和、宣明智、杜書伍、尹啟銘、汪秉龍、葉明水、吳廣義、徐善可、胡秋江、林志明、陳國源等多位名譽博士、傑出校友都返校留下珍貴的合影。

交大資深校友們於交大博愛校區竹銘館前合影。圖/交大校友會提供

交大資深校友們於交大博愛校區牌樓前合影。圖/交大校友會提供

交大在臺灣培育各領域先鋒，回顧其輝煌的辦學歷史，交大在臺辦學的起源與據點即是博愛校區。交大將原樣保留博愛街校門牌樓之校銜名牌，留下交大蛻變成長的足跡，也為交大輝煌的歷史留存一處美好回憶。

交大資深校友們於博愛校區賢齊館捐款芳名牆前合影。圖/交大校友會提供

準國立交通大學名譽博士杜書伍於慨捐的賢齊館聯強國際會議廳介紹設計理念。圖/交大校友會提供

國立交通大學創建於西元1896年，成立於民國36年的台灣交通大學同學會，是台灣交通大學校友總會（簡稱：交大校友會）的前身，更是促使交大民國47年在台復校的幕後推手。當時交大同學會號召旅居中、美、台各地的交大校友們每人捐贈1,000元（當年高階公務人員的月薪約300元台幣），一點一滴累積籌得100萬復校資金，至今60多年過去，交大超過10萬名畢業生，為培育台灣科技頂尖人才的搖籃。