育達科大辦理「育見幸福日歲末寒冬送暖」關懷活動

育達科技大學日前與華山基金會在學校餐旅示範教室辦理「育見幸福日、 歲末寒冬送暖」活動，針對地區內20位獨居老人辦理包水餃活動，象徵這一年喜慶團圓及吉祥如意。學校餐旅、時尚及社工系等師生結合地方社團單位，於春節前夕辦理系列關懷活動，為地方略盡一份心意，讓長者有備受重視的感覺。

活動開始前，由學校服務志工們奉茶，同學端上一杯熱養身茶，讓每位長輩先暖和身子，接下來由社工系系學會同學帶領長輩跳暖身操「捏泥巴」，使老寶貝們能在寒冷的天氣裡動動筋骨，暖暖身子，以及餐旅系金牌廚師黃家洋老師帶領同學教授老寶貝們一起包水餃，黃老師這次準備的水餃餡料是結合當地造橋的地方食材「南瓜」一起攪拌，吃起來特別有地方特色風味，另外黃老師帶領學生烹煮炒米粉及蒜頭雞湯，但因為疫情關係，所有餐點請長輩們帶回家享用。

華山基金會造橋天使站陳宣尹站長表示，每年來育達科大參加歲末關懷活動，是每個長輩期盼很久的日子，可以來跟同學們互動，是一件很棒的事情。其中有一位高齡95歲的陳爺爺表示：「今天的活動讓我非常感動，本來同學們考量我的年紀，可以請我不用包水餃，但我說我一定要包，除了讓我感謝育達科大，不定期提供的關懷服務及物資等協助，讓我很感動，有勇敢面對困境，真的很謝謝育達。」

黃榮鵬校長表示，未來會妥善運用在社區弱勢的服務推展，不論是購置年菜或是在舉辦系列關懷活動，持續對苗栗社區弱勢人口的協助，以善盡大學的社會責任。