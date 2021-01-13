林奇宏:致力推動陽明交大邁向偉大大學

「偉大大學」將是；積極創新創造價值、培養各領域領袖人才、勇於調適面對挑戰及引領轉變發明未來的大學。

陽明交大首任校長遴選小組日前1/10召開第3次會議，邀請3位第二階段校長候選人進行治校理念說明及詢答後，由委員審酌校長候選人各方面條件，並參酌校務發展需要，選定林奇宏教授為首任校長，後續將依教育部公立大學校長遴選小組設置及作業要點規定，送請教育部部長核定後聘任。

林奇宏教授受訪時表示，陽明交大併校後擔任校長的首要任務為；做好基礎建設，改善大學體質，進而創造出學術自由的空間。在併校後，校區將橫跨多縣市9個校區，在校區治理面向來說，鼓勵師生前往不同校區Long Stay進行教學及上課，進行人與人的深度交流，透過建立不同研究室團隊接觸平台，如共用實驗室的建置，促使深度合作，並產出跨領域的研究成果；例如結合陽明及交大科系的研究專長，將半導體、資通訊技術結合醫學生技，發展智慧醫療，推動BioICT。

在國際合作上將與海外學術機構合作推動雙聯學位，加速學校國際化的目標。而在QS 世界大學排名的部分，陽明交大兩校合併後研究發表論文數量會增加，但合校後的新校名在國際上則較陌生，是必須面對的挑戰，透過校內校務大數據研究中心即時提供有用資訊及建言，進行校務推展的重要基礎。

林奇宏教授目標為致力推動陽明交大邁向偉大大學，而「偉大大學」將是： 一個積極創新創造價值的大學、一個培養各個領域領袖的大學、一個勇於調適面對挑戰的大學、一個引領轉變發明未來的大學。

林奇宏教授目前擔任台灣聯合大學系統副校長，耶魯大學生物系博士，歷任新北市政府衛生局局長、臺北市政府衛生局局長、國立陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。