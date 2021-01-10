「2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽」元月16日元智大學舉辦

為推升我國金融產業之數位轉型，深度紮根數位科技與金融領域知識之雙邊融匯，元智大學將於2021年元月16日舉辦首屆「人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽」，即將隆重登場，本次大賽以「駕馭科技 領航金融」為主題揭示大賽的崇高願景，期啟動人工智慧與區塊鏈科技在金融領域的廣泛創新、與深化應用，以拓展國人的全球視野與創新格局。

元智大學數位金融學群召集人 丘邦翰 教授表示，本次大賽除榮獲桃園市政府青年事務局的指導與補助外，亦獲得企業熱情回響與贊助。鑒於第四次工業革命已在全球蔚為趨勢，金融產業數位轉型已成定局，我國金融業必須迅速推升金融科技發展層次以占領變革中的產業制高點。惟我國雖推動「銀行4.0」多時，業界仍多面臨諸多挑戰。有感於此，主辦方乃號召有志一同的產學界共同實踐科技創新的初心，以催生「科技興業、科技強國」的成果，針對金融業面臨的痛點提供切中弊端的創新解決方案，為我國攻占全球金融業制高點。

本次大賽凸顯兩個靚點:首先，主辦方嚴格要求所有參賽團隊必須在路演中如實展現其人工智慧與區塊鏈的技術內容與能付諸實施的解決方案，不能再如以往比賽中只停留在文字闡述或概念介紹的階段，優勝團隊將獲頒「2021年金融科技創新獎」;其次，為爭取業界認同，主辦方邀集業界並向其說明大賽宗旨，而榮幸獲得首批參與企業的共襄盛舉，包括世大建設股份有限公司、及冠中教育股份有限公司，其中世大建設更慷慨贊助「世大建設獎」。來自企業的認同與實質參與標誌著大賽獲得產業肯定的里程碑，也象徵我國在創新創業上全民共雙贏的新局面。活動網址https://reurl.cc/R1obNg