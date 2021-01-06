交大創創工坊「OPEN LABs！之花生什麼事」1/6活動開幕

為全國獨特之校級跨領域教學平台

國立交通大學創創工坊（NCTU-ICT）為全國獨特之校級跨領域教學平台，為新建置之校級實驗空間，於今(6)日舉辦「OPEN LABs！之花生什麼事」活動開幕式，結合創意與實作結合的插卡儀式，引領探索隱藏於實驗室內的巧思！

創創工坊為交大實作課程的心臟，跨領域結合的課程設計，透過校級綜合大型實驗空間建置，實現更多跨域學習與合作共創的可能性。2020年底甫完成工程五館地下室、人社一館鐘樓教學空間修繕與活用，藉由「OPEN LABs！之花生什麼事」活動，與全校師生共享大功畢成的喜悅，並深入淺出地認識每間新居落成的實驗室！

活動兩大主展區，有交大新興科技特色的「工程五館大廳」，展示全新開設之核心實作課程成果，足見跨領域學生充沛的實作能量；以及規劃藝術創作、多媒體使用的「人社一館鐘樓」，透過設計思考，結合影像、音樂、舞蹈，共譜教與學新篇章！

有鑑於雷射光製造持續在新興領域發光發熱，交大機械系鄭中緯老師規劃之核心實作課程「雷射光製造之理論與實作」，連結3D列印、金屬3D列印與雷射加工，在整學期的硬核訓練下，以仿生結構設計為題，打造應用於光影裝置之金屬3D列印創新產品，並於工程五館主展區進行Final Demo。

「雷射光製造之理論與實作」，以仿生結構設計為題，打造應用於光影裝置之金屬3D列印創新產品。圖/交大提供

人社一館各樓層也安排了別具特色的展演內容，4樓展出交大跨領域設計團隊，參賽SDE22之永續都市與建築設計；5樓播放「劇情影像創作」課程所拍攝之動態影片；6樓課程「配樂製作」重製作品，讓觀影者用耳朵注視畫面；7至8樓由交大音樂所戴孜嬣同學與清大光電所林楷育同學帶領的Kaiyu x Zihning團隊，以科技設備和技術轉化為視覺可以直接感知的美感，進行富有實驗精神的新形態藝術展演。

機器人系統與應用設計實作展示。圖/交大提供

「OPEN LABs！之花生什麼事」活動以「花生」諧音發生為名，意涵花生好事會發生！只要參觀體驗即可集點拿好禮，展期至明(7)日下午5點，敬邀各界貴賓蒞臨交流！

活動詳請https://reurl.cc/m9mjpG