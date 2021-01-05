辦學卓越!龍華科大109學年度註冊率逾9成3

教育部上周公布109學年度大專校院新生註冊率，新生總註冊人數較前一年度大幅減少1.2萬人，顯見少子化已造成嚴重衝擊。

在全台技職校院普遍因應少子化趨勢縮減學生招生員額，龍華科技大學不僅沒縮小規模， 109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5千人以上之私立綜合型科技大學中，排名全國第一名；近3年平均註冊率為93.98％，亦為全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大長期深耕產學合作，成立2座教育部產業菁英訓練示範基地，培養跨領域技職人才。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。連續3年獲教育部高教深耕計畫補助超過1億元，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。該校近4年來陸續增聘92位教師成為新血輪，109年的產學合作金額突破3億元、新生註冊率更連年維持九成以上，全校學生總人數保持成長，成為少子化寒冬下，少數逆風而上、辦學績優的科技大學。

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。

葛校長指出，「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，有效達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」之目標。

葛校長強調，因應AI及物聯網快速發展，為銜接產業與社會趨勢，學校特別效法美國歐林學院從做中學模式，陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」、「智慧商務」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域學習及創新能力。此外，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學子隨時學習不受限。迎向2030年的「雙新」革命，龍華科大戰略目標涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園等發展重點，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。

此外，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學子隨時學習不受限。迎向2030年的「雙新」革命，龍華科大戰略目標涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園等發展重點，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。