教育部青年發展署推動Young飛全球行動計畫 Young飛青年團隊推兒童性別劇場提升孩童對性別教育的認識

面對變數多端的2020年,青年展現行動熱情,教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」109年選出26組優秀的青年團隊,藉由數位行動及線上交流,不受疫情影響,聯結橫跨32個不同國家及地區,其中「The genderest showman」鎖定性別議題,運用戲劇表演打動孩童及家庭,透過行動扎根孩童性別意識。

團隊歷經一年的投入,向新加坡最大的性別平等組織婦女行動與研究協會(Association of Women for Action and Research,AWARE)、紐西蘭及挪威等國內外11個組織請益,了解不同地區或文化,如何切入性騷擾或性侵害事件相關議題,其中芽劇院(Buds Theatre)分享以戲劇傳達社會現象,並指出劇本不是由劇團編寫,而是兒童創造,讓團隊找到兒童劇坊的切入點,國外組織也熱情邀請團隊以臺灣身分出席國際線上工作坊,藉由線上互動,提升臺灣在性別議題的國際能見度。

借鏡國外組織的經驗,團隊從線上平臺到線下實體行動,經營專屬粉絲專頁、製作線上劇場影片,串連臺灣在地相關組織宣傳團隊行動;同時開始招募及培訓志工夥伴,於10-11月分別舉辦2場故事嘉年華性別工作坊,每場次有近40位7-12歲學童及父母參加,透過互動劇場及戲劇表演方式,引導孩童認識性別、身體和身體自主權的重要,提升孩童周遭家人及親友的重視。

團隊舉辦一日志工培訓,青年夥伴認同團隊理念。圖/ 教育部青年發展署提供

為持續在社會中深化議題,團隊規劃連署活動、成立協會,繼續在社會上推廣議題。團隊的努力亦獲得計畫年度競賽績優獎項,除3萬元獎金外,並可於111年前赴海外實地參訪國際組織。

教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」,鼓勵青年了解國際趨勢與SDGs,協助青年定義行動問題,認識國際組織並聯結交流,培訓青年成為國際人才。110年計畫徵件已開始,更多Young飛全球行動計畫內容,請參考計畫專屬網站(http://youthaction.org.tw)。