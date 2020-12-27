稻江商職商業經營科畢業成果發表成果豐碩

臺北市稻江商職「商業經營科」日前109年12月25日假臺北市大同運動中心2F國際會議廳，舉行「109學年度畢業成果發表會」活動，主題為「稻穗閃閃 豐實滿滿」，展現學生在校三年所學的豐碩成果。

稻江商職為展現商業經營科學生之商業知能及三年學習成效，結合學生就學期間所學之商業概論、經濟學、會計學、商業經營實務、商業溝通、計算機應用等課程，積極從事專題研究，培育學生創新思考模式，以提升學術研究能力與實務發展技能，並獎勵績優實務專題製作成果，發揮技職教育特色，並且也結合產業界，包含財政部臺北國稅局大同稽徵所、台北喜來登大飯店、君品酒店等國際企業進行之職場實務體驗課後工讀，以及職場參觀之參訪企業、協同教學之業師雙師教學等；特於畢業之際以「畢業成果發表會」形式呈現在校三年所學之學術研究成果、經濟、產業以及數據分析能力。

成果發表會當日邀請大專院校教授、協同教學之業界人士等專家學者參與遴選工作，以選出專題製作最優秀的組別，並頒發禮品及獎狀給予學生鼓勵；同時也邀請各產業畢業校友及高三家長一起分享學生三年的成長及榮耀，活動進行當中更安排學生多才多藝的表演與摸彩，增添現場熱鬧氣氛，參與複賽之作品均彙編成冊及製作影音，分送畢業生及與會貴賓鑑賞。

今年參賽作品展現學生對行動支付、茶葉、NG水果等探討，主題有：迎接No Cash－行動支付使用普及率調查；茶葉的新衣－解鎖大稻埕的茶時代；物廉價美－喚起對NG水果再利用。充分呈現了學生對生活周遭的觀察力以及對商業經營科專業課程及跨域深入的研究。藉由學生的互相合作、彼此溝通、師生共同討論及深入探討，精細剖析各個研究專題。學生所提出之研究成果鞭辟入裡，贏得眾多迴響及肯定，透過此成果展呈現技職教育一技之長、深耕生活、務實致用的特色。