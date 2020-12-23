崑山科大空設系作品勇奪「2020香港創新科技國際發明展」金牌

崑山科技大學空間設計系日前參加2020年第6屆香港創新科技國際發明展，以「虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法」(Virtual Reality Aided Interior Design System)專利作品參賽，在11個國家、82件傑出發明作品中脫穎而出，榮獲創新科技國際發明展金牌，表現亮眼。

該競賽由中華創新發明學會主辦，與香港貿易發展局（HKTDC）合作，並在IAIA國際創新發明聯盟總會與IFIA國際發明家協會聯合會支持下舉行，雖然面臨新冠肺炎(COVID-19)疫情的挑戰，仍有來自臺灣、日本、香港、印尼、泰國、美國、瑞典、波蘭、俄羅斯、羅馬尼亞及摩洛哥等11國的發明作品參賽，競爭激烈。

崑山科大空設系團隊獲獎的作品「虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法」，乃先由系主任張郁靂、老師鄭博元及黃振育、王鈺芳、郭諭蓁等同學組成的團隊，在高教深耕的經費挹注下，將師生專題的虛擬實境(VR)研究成果優化成虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法技術報告申請專利，並於今年6月共同獲得發明專利。

獲得專利後，再透過科技部計畫，張郁靂持續指導研究生李柏穎同學進行產品化的可能性，並參加本屆香港創新科技國際發明展榮獲佳績。

張郁靂表示，該作品原型是經由實體模型透過互動桌的快速回應碼(QR)辨識，連接到電腦螢幕上進行家具材料的編輯，然後進入VR體驗空間以及進行材質及家具替換，國際專家評審指出該作品有3大特性。包括「直覺性的操作」，互動桌提供空間模型，使用者進行空間單元組裝；「即時空間體驗」，結束空間組合後，即可轉換到虛擬實境系統(VR)進行空間體驗，且在VR體驗過程中也可以進行材質家具等替換的功能；最後則是「讓客戶一起設計」，能縮短業主與設計師的討論時間，更能讓業者能親自加入設計，健全實用的功能奪得佳績。