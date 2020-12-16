員林農工再傳捷報 蔡致祥獲頒技職之光證照達人獎

教育部部長潘文忠日前為第16屆技職之光榮譽榜32組、57位獲獎學生親自頒獎，其中，才甫於全國技藝競賽包辦2項金手獎及團體獎第三名的的員林農工再傳捷報，該校畢業生蔡致祥獲選技職之光技職傑出獎技術型高中組證照達人，他也是員林農工4年來第三位獲選為技職之光的學生。

家族事業是金屬零件加工廠的蔡致祥，從國小與弟弟假日時就跟著爸爸與伯父到工廠，雖然看到大家在大熱天裡揮汗如雨的工作，但並沒有因此讓蔡致祥兄弟對機械產生厭惡，反而期望能接下家族工廠，從和美高中國中部畢業後，蔡致祥將志願填滿所有學校的機械科，進入員林農工機械科後，即參加選手培訓，但在去年全國工科技藝競賽因失誤未能獲獎，但他撐過訓練挫折感、忍下對自己能力的懷疑，在2個月後仍通過難度很高的CNC車床乙級證照，他說「我相信訓練過程中的成長，是我獲得最大的資產」。

蔡致祥表示，非常感謝老師們利用課餘假日時間熱心傳授課堂以外的技術與知識，所以在員農三年中只要是老師推薦可以報考的相關證照，都會去嘗試，並投入時間練習。

蔡致祥在員林農工就學期間通過機械加工丙級、熱處理丙級、電腦輔助製圖丙級、車床工丙級、銑床丙級、氣壓丙級、滲碳滲氮熱處理乙級與CNC車床乙級等8張證照，今年弟弟也進入員林農工機械科就讀，並參加選手培訓，他並勉勵弟弟，肯努力就會有回報，希望他認真努力學習。

蔡致祥今年九月進入勤益科技大學機械系產業攜手專班就讀，他期待未來能進入研究所加強、充實自己技術研發能力，他並自我期許，現在是工業4.0的時代，目前機械業已逐漸朝向智能化發展，未來一定要加強相關知識與技能，未來才能協助家族工廠產業升級，提升市場競爭力。

員林農工實習處主任王弘仁表示，教育部技職之光榮譽榜每年都會頒獎給高中職與技專院校碩、博士生在技藝能上卓越表現的學生，獎項分為「競賽卓越獎」和「技職傑出獎」。今年在技職傑出獎除了頒發證照達人，更設立「電力與能源工程達人」及「職業安全衛生與環境管理達人」，積極重視技職教育與職場現狀接軌，員農教師們努力讓學生在專業領域習得一技之長，並強調學生必須跨領域學習，精進知能，才能成為適應時代變化的整合性人才及國家社會所需要的人才。