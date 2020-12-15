崑山科大視傳系參加高雄KIDE國際發明設計展獲一金一銀

文/葉圳轍

2020高雄 KIDE 國際發明暨設計展，上周六(12日)成績揭曉，崑山科大視覺傳達設計系助理教授鄭明輝，指導學生的作品「視知覺系統訓練輔具應用於空間邏輯訓練輔具」以及採用臺灣特有動植物為圖案設計的「背包」，分別榮獲金牌、銀牌，在28個國家408件作品突圍獲獎，表現亮眼。

2020 高雄 KIDE 國際發明暨設計展由臺灣發明商品促進協會(TIPPA)及世界發明智慧財產聯盟總會(WIIPA)共同籌劃主辦，全球的新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，在臺灣相對安全的環境中，提供青年創新發明家和設計家很好的交流平臺，也受到眾多參賽者的支持。

崑大視傳系此次由鄭明輝助理教授帶領四年級學生翁靖嵐、劉晉宇、陳俊霖、李珈盈，以及三年級張晏慈、黃語萱等人參賽，一舉獲得一金一銀，讓該系蓬勃的創意能量在世界舞臺上發光。

鄭明輝表示，獲金牌的「視知覺系統訓練輔具作品」，主要利用多色階的紙膠帶素材與配合專用工具組合使用，即可簡單創作出各式各樣立體圖案，是一套操作簡單、直效對於學齡兒童、國高中生甚至是成人、長青族皆適用的手眼協調的精細動作練習與空間邏輯訓練的簡單操作教具，目前經過多次的調整改進已達到量化生產，成為一套完整的產品。

此外，獲得銀牌的背包作品是以臺灣動植物為圖案設計範本，外型以類似地瓜的橢圓造型，暱稱「地瓜包」，是一件具有臺灣特色與時尚美感的創意產品。鄭明輝去年帶領的學生團隊以「空Mellow－免插電擴音喇叭」作品奪金，獲獎成員們也獲頒教育部「技職之光」殊榮，今年再次於發明展得獎，顯見帶領團隊成果獲得肯定。