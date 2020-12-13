龍華科大歡慶創校51周年

以「向榮51，大哉龍華」作為創校51周年慶祝活動主題，龍華科技大學近年大手筆投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，今年共有175名教師領取，發出獎金近2,000萬元；許多表現績優教師個人領取獎勵金將近40萬元，連同原本1.5個月年終，形同加發5個半月年終獎金，該校4年來增聘92位教師成為新血輪，重賞之下必有勇夫，龍華今年的產學合作金額已突破3億元、新生註冊率連年維持九成以上，成為少子化寒冬下，少數辦學卓越，讓師生同感窩心的科技大學。

龍華科大建校51週年，創辦人孫陳淑娟女士(中)切生日蛋糕與師生歡度校慶。

龍華科大12月12日歡慶建校51周年，創辦人孫陳淑娟女士、孫道亨董事長、孫道濟董事，以及眾多高中職友校校長都親臨致賀，各界嘉賓、傑出校友及師生齊聚共襄盛會，一同慶賀龍華科大生日快樂。校慶大會在「飛揚@龍華」紀念影片中溫馨展開，會中首先頒獎表揚服務學校滿10年、20年及30年資深教職員工，肯定他們在工作崗位的辛勤付出，伴隨著龍華一起成長茁壯；同時，創辦人孫陳淑娟女士、龍華科大董事長孫道亨，分別頒發感謝牌予隆特捷實業公司董事長李貴珍及竣盟工業董事長蔡崇志，表彰傑出校友在各專業領域的卓越成就。

創辦人孫陳淑娟女士(中)親自頒發感謝牌予傑出校友李貴珍。

孫道亨董事長致詞時，特別感謝校友與母校的深厚情感，尤其校友們積極回饋母校，提供弱勢學弟妹們獎助學金及物資，讓他們在學習時無後顧之憂，同時也幫助學校提升高教公共性及善盡大學社會責任，他特別代表龍華師生，由衷感激校友們的善心回饋。其次，孫董事長並感謝葛校長領導的優質行政團隊及全校師生戮力教學研究與產學合作，讓龍華得以不斷地成長茁壯。他強調學校要「超前部署」，科大許多投資都必須有前瞻性，今天龍華所投資各項軟硬體設備，就是要務實地培養學子專業知識與實務技能，讓他們畢業後能夠因應社會需求及產業發展需要，成為有用人才。而董事會也會一如既往全力支持學校各項發展，讓龍華人引以為傲。

孫道亨董事長感謝全校師生共同努力，讓龍華得以不斷地成長茁壯。

葛自祥校長致詞表示，首先期勉全校師生當飲水思源，感激龍華創辦人孫法民先生及孫陳淑娟女士篳路藍縷建校。他同時也感謝教職員辛勤付出，讓學校今年續獲高教深耕計畫1億2,662萬元，不僅連續3年成長，更是台中以北唯一連續3年獲補助超過1億元的私立科大。他指出，龍華在各類教育部補助及學校自籌款支持下，近年大手筆投資校園各項軟硬體建設，包括工程學院成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」等2座產業菁英訓練示範基地、「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」、iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等能力認證考場；管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」，人設學院設立互動科技（VR/AR/MR）技術服務中心、新媒體中心、文創時尚人才培育暨產學研發中心，讓師生擁有最佳學習環境。

林如貞副校長與服務20年員工合影。

少子化導致生源減少，國內多校頻傳裁員、減薪。龍華無畏少子化衝擊，在董事會全力支持下，107年就全面調升教職員工薪資。此外，學校近幾年來發放各式激勵教師獎金，包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，年年發放均破千萬元，加上各系招生激勵獎金，今年發出獎金近2,000萬元，共有175名教師領取，許多表現績優的教師個人領取獎勵金就將近40萬元，連同原本1.5個月年終，形同加發5個半月年終獎金。

葛校長強調，龍華科大今年同時在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20、《Cheers》2020「企業最愛碩士生」調查，同時榮獲全國私立科大第一名四冠王殊榮；此外，並第3度入選《Cheers》全國Top 20辦學績效卓越大學，成績斐然。學校在務實致用的基礎下，秉持著高品質辦學，才是永續生存關鍵。龍華科大今年歡度建校51周年，除慶祝大會，體育館並舉辦校慶嘉年華－學生創意啦啦舞競賽，由14個系學生代表隊競技，現場青春洋溢，熱鬧歡騰，充分展現龍華學子熱情與活力。