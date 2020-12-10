守護學童健康 大墩國小「順時鐘」 家長會長邵宜斌捐贈黃金甲抗菌鍍膜

全球疫情未見趨緩，加上專家預測季節轉換恐讓疫情再度升溫，各界無不繃緊神經積極防疫，台灣雖因防疫有成，得以如常生活，但大家都不願輕忽，特別是學童的健康更是家長們最在意的，由工研院技術轉移的全新抗菌產品「黃金甲抗菌鍍膜科技」，上市以來已獲建設公司、客運業者等單位率先採用，大墩國小家長會長邵宜斌得知這項產品後，也決定捐贈全校師生這份「抗疫大禮」，守護學童健康。

大墩國小於11月初在校園內施作「黃金甲抗菌鍍膜科技」，學生們每天都會經常出入的場所施作抗菌鍍膜，包括教室課桌椅、講台、視聽教室、大禮堂等，每天進出都會摸到的門把、窗台等也會施作，廠商估算，全校施作的費用約需60萬元，而施作一次可長效使用達12個月，為學校的防疫工作助力不少。

大墩國小師生齊聚與家長會長邵宜斌合影。圖：江富滿

負責施作的順時鐘抗菌科技有限公司總經理吳培綸指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」技術來自台灣工業技術研究院，用途廣泛，對人體無刺激性，產品甚至可直接噴塗口罩內側，將口罩升級為抗菌口罩；若噴塗門把、桌椅、地墊等處，在不用強酸強鹼清潔劑擦拭的狀況下，亦可至少維持12個月，不僅可長效性殺菌，也不會傷害布料及傢俱。

吳培綸說，「黃金甲抗菌鍍膜科技」已廣泛應用在提供公眾使用的大眾交通運輸工具，例如國光客運、多家遊覽車業者等，也與中台灣品牌建商允將建設等合作，施作在大樓電梯梯間、公設等環境中，中部某知名小學也已全面施作「黃金甲抗菌鍍膜科技」，陸續還將跟桃園機場捷運、台中捷運等單位洽談使用中，期待「黃金甲抗菌鍍膜科技」能為家戶開啟潔淨空間，特別是學童健康，可以加強守護。