寶吉祥邀師生讀詩、學歷史過寒假

兩個月後將放寒假，家長最頭痛的，就是怎麼安排家中寶貝的假期生活，還有即將要面對大學入學考試的高中生，又該如何在假期中充實自我？

寒假免費讀詩、學歷史 寶吉祥力挺做公益

由國立故宮博物院前院長馮明珠領軍的「寶吉祥文史教育協會」特地安排兩項公益活動，分別是話語朗讀營與歷史科命題研習工作坊，一律免費報名，歡迎師生們報名參加!

話語朗讀營，最大的亮點就在列為教材的千家詩，源自於南宋的千家詩，是明清時期兒童重要的啟蒙讀物，本活動將自故宮珍藏明內府寫繪本《明解增和千家詩註》中選讀十二首唐宋詩，配合書中所繪詩意圖，及故宮珍藏名畫，在詩畫合一的情境下，引領學員了解詩意、詩人吟詠時的創作心情，以深入古典詩作凝鍊飽滿的美感世界。詩是充滿節奏韻律的作品，它可以吟唱、朗讀，我們的活動也將帶領大家以聲音引發對詩意的情感共鳴，期能結合讀詩、賞畫、朗誦，領會詩作意境，厚植學員的文化涵養。這是協會在寒假期間（110年1月27-29日）專為國小、國中學生開辦的「朗讀營」。

至於「素養導向：歷史科命題研習工作坊」，則以現今最熱門教學方針「素養導向」，配合111課綱推出「歷史科命題研習工作坊」，為高中師生們介紹：什麼是「素養導向」、「素養導向的歷史教學與命題」，並以實例為師生解惑。這是協會為國高中老師及111年大學入學考生所開辦的工作坊，開班時間為110年1月25-26日。

「寶吉祥文史教育協會」自108年12月20日，由永久榮譽會長顏錚浩先生推動成立，經國立故宮博物院前院長、寶吉祥文史研究院馮明珠院長近十個月的籌備，在109年10月6日獲內政部准予立案設置。又經過兩個月的努力，官網終於在12月10日上午10時正式開站，除介紹協會成立宗旨與任務外，寒假期間亦先行舉辦上述兩項公益活動!

詳情請閱12月10日上午10時正式開站的「寶吉祥文史教育協會官網」http://www.gloje-chea.org/。