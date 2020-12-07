台南應用科大漫畫系奪第六屆Reality Fantasy開拓盃原型大賽優秀賞

文/葉圳轍

台南應用大漫畫系參加第六屆「Reality Fantasy開拓盃原型大賽」，三年級同學張晏以作品「台灣藍鵲與龜殼花」在眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲「3D列印組 優秀賞」，一年級謝秉寰也獲得「評審特別獎」的殊榮，表現亮眼。

「Reality Fantasy開拓模型祭」是深受國內外動漫迷與各路創作者關注的亞洲動漫盛事，開辦至今已邁入第十八年，其中舉辦的「RF開拓盃原型大賽」今年進入第六屆，競賽主題是萬獸世界，題材以獸人、人外、獸耳、純獸、擬人獸娘為主，吸引眾多原型創作好手前來角逐。

獲3D列印組 優秀賞」的台南應用科大張晏的作品「台灣藍鵲與龜殼花」，創作角色是同屬台灣特有種的台灣藍鵲與龜殼花，然近年來人們對於環境的破壞，造成許多特有種的消失及數量驟減。

張晏表示，創作的契機是來自一則新聞，報導中台灣藍鵲與阿里山龜殼花大打出手，這些台灣特有種因自然的破壞與棲地的減少，必須挺而走險且曝露於人類的目光之下，來爭奪棲息地及捕食，這些狀態使她開始關心環境議題，因而設計出台灣藍鵲與龜殼花一同棲息於木頭的畫面，希望以該作品呼籲環境保育的意識，減少人為破壞給予牠們一個生存的環境。

張晏指出，該作品採用3D列印的多組件設計，視覺重點放在擬人化的藍鵲翅膀與尾巴，未來希望能透過翻模與上色，將此理念更加實體化並推廣。

張晏強調，她的夢想是能夠從事公仔與遊戲美術相關事業發展，希望能運用所學，在未來的工作之中發光發熱，期許自己能夠在喜歡的人生道路上不停的進步和向前邁進。

此外，謝秉寰同學獲「評審特別獎」的「沙瓦酒獸」，是手作原型作品，以雞尾酒為主提的擬人化角色創作，以鮮豔的顏色來呈現怪獸和酒精產生的化學反應，實屬奇幻且艷麗的表現方式。

圖為台南應用科大漫畫系同學謝秉寰與其作品「沙瓦酒獸」。 圖/台南應用科大提供

台南應用科大漫畫系主任許喬斐表示，3D與手作公仔實作是漫畫系的課程特色之一，系上有漫畫、美術與公仔設計專長的老師與業師指導同學製作作品。由於同學們均努力向上並且熱愛公仔，加上師長與家長們的支持與鼓勵，讓學生交出漂亮成績單。

該校指導教授陳定凱也勉勵同學要在美學與技術上參考眾多高手的技法，並以謙遜的態度與同好及業者互相切磋，期待同學們能夠在這商機無限的公仔市場嶄露頭角。