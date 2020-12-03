中原大學倡議「走出教室的學習」！

舉辦大學社會責任成果展 服務深耕台灣逾20年

為展現師生在台灣各地發揮大學社會責任，走進社區與居民一起讓地方發展更好，中原大學12月2日舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，由主任秘書吳肇銘、小鎮文創創辦人何培鈞、5% Design Action社會設計平台創辦人楊振甫，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，以及中原師生用專業、熱情與勇氣讓社會更美好，期許每位青年都能成為造福人群的「超級隊友」。

中原大學舉辦社會責任成果展， 主任秘書吳肇銘 (左四)邀請桃園青年局顏蔚慈局長(右三)、會計系校友聯合線上孫智華總經理(左三)共襄盛舉。

中原大學校長張光正致詞時表示，中原創校65年來推動「全人教育」，鼓勵師生走出教室、走入社區，用專業幫助地方解決問題，不但將全人教育的核心價值轉換為學生、校友的核心競爭力，更為社會培養具有專業與品格的知識份子。桃園市青年局局長顏蔚慈也特別肯定中原師生致力於運用專業幫助別人，為台灣種下一棵棵幸福的種子，也從這些社會實踐行動中找到自己的定位與價值！

中原師生2016年創設「雙連梨」社會企業，為卓蘭雙連社區成功化解偏鄉小校廢校危機。

中原會計系校友聯合線上總經理孫志華提到，今年已第二年參加學校舉辦的大學社會責任論壇活動，母校持續培育「造福人群」優秀人才、形塑學生養成追求真理的人格特質，正是大學社會責任的典範，在論壇活動中，何培鈞創辦人分享讓南投竹山成為亞洲活力小鎮的心得與觀察，並認為台灣具有溝通協調的軟實力，足以成為亞洲地方創生基地；楊振甫則以自己帶領跨世代合作連結的經驗，強調不同領域與市代的團結合作可以有更多新的可能，並鼓勵大家一起捐出自己5％的時間，為世界做出不一樣的改變。

據了解，中原大學長期投入服務學習與大學社會責任，迄今已逾二十年之久，本次的大學社會責任成果展，以年表呈現自民國88年九二一大地震開始，中原師生由學務處帶領投入救災關懷行列，之後陸續推動協助拉拉山水蜜桃網路行銷、泰緬邊境與非洲馬拉威數位服務等經典案例。中原大學並於93年率先全國大學成立「服務學習中心」，推動全校服務學習課程，迄今29系所每學期開設逾30門服務學習課程，展現關懷服務能量。近年教育部推動大學社會責任實踐計畫，中原也延續「全人教育」精神穩定耕耘持續前進，與政府、企業及地方創生的夥伴們，共同將服務的腳步遍及台灣更多縣市，例如企管系、商設系前往苗栗卓蘭協助建立、行銷雙連梨品牌；設計學院協助桃園八德區竹霄與金城社區農村再生，以及彰化埔鹽鄉農業行銷包裝；商學院與人育學院在桃園大海社區合力推動歷史文化保存，充分展現在地大學的能量與城市願景！中原大學社會責任成果展「走出教室的學習-專業‧熱情‧勇敢」，12月2至4日在中原大學真知教學大樓一樓舉辦，邀各界一起來看見中原師生的努力。