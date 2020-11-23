行政院長蘇貞昌參訪龍華科大

5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠揭牌

龍華科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫補助，成立「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，今天邀請行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦共同為場域揭牌，期盼透過類產業環境工廠完善的實作學習場域，讓學子對焦5G產業需求，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，有效達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」之目標。

龍華科大校長葛自祥(左二)親自向院長、部長及市長等貴賓說明計畫內容。

行政院長蘇貞昌致詞表示，在全世界都受到COVID-19疫情肆虐、英德法等國家都因疫情再度嚴峻而啟動封城之際，在台灣由於全體國人配合防疫得當，使得疫情並未擴散，並有餘力將口罩輸出至國外幫助全球人民，讓台灣在國際發光，更顯見台灣是全世界的福地。蘇院長指出，台灣人真的了不起，雖然人口、土地及各項資源相較世界傳統強國來得少，但是人才非常多，這不是一天可造成的，必須從政府、產業、學校等各方共同努力，政府投入高教深耕計畫5年325億、教育部優化技職校院實作環境計畫80億元經費，搭建好舞台，培育技職人才，讓青年演出精彩，蘇揆並盛讚龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，並因應產業趨勢，長期深耕產學合作，為產業找到好人才，讓青年找到好將來。

龍華科大學子興奮的與院長等貴賓合影。

陪同蘇院長參訪的桃園市鄭文燦市長也指出，桃園是工業大城，全年工業產值達2.8兆，龍華科大是技職教育典範，所設置的2座產業菁英訓練示範基地，讓學生在學校就可實習，並能為企業進行少量多樣接單服務。桃市府現正積極推動雲端產業學院，期待與龍華科大攜手合作，加速培育產業人才。此外，教育部潘文忠部長並致詞肯定龍華科大在培育優質實務人才所作的各項努力，期許類產線工廠肩負人才培育重任，並配合相關產業需求規劃課程與產學合作，同時將教學資源分享至鄰近學校，讓技職教育在地向下扎根。勞動部許銘春部長則感謝學校積極配合推動產業新尖兵計畫、大專就業學程及技能檢定場地規劃，從教育端到就業端，讓產業人才源源不斷；與龍華科大維持長期合作的穩得實業高治宏董事長，更捐贈價值2千萬元設備給實驗室，期待繼續深化產學合作關係。

龍華科大校長葛自祥表示，學校受惠於國家創新產業發展及前瞻計畫政策，獲教育部遴選成立2座產業菁英訓練示範基地，分別為「3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」。兩條產線投入資金共逾1億2800萬元，首先建置的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」已於107年10月正式啟用，自產線建置以來，已自業界接單771筆，成功製作電路板逾101萬片，學生藉此累積實作經驗，其中與被動元件大廠合作開發全球最小的SMD元件之置件技術，許多智慧手機中的陀螺儀，更是出自龍華科大學生之手。

隨5G時代來臨，未來5G行動通訊產業，相關技術精進與整合，終端產品檢測與調校之技術難度將大幅提升。今日揭牌的「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，產線特色具有行動通訊模組調校類產業實驗室、行動通訊產品工程驗證實驗室、EMC/EMI產品設計驗證實驗室，並輔以「通訊電路與天線」學程，訓練學生實務操作能力，培養5G無線通訊模組測試與調校技術的實務人才，龍華科大多年來堅守技職教育務實致用理念，為產業培育優秀人才，這次「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的成立，除提供學生與業界同步的產線實作場域，更能讓研究能量與產業發展緊密結合，有效提升我國產業競爭力、創造產官學三贏局面。