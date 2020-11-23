北科大攜手北市警察局　共築外籍生社會安全網

為加強維護國際學生安全，國立臺北科技大學23日邀請臺北市政府警察局副局長呂春長、內政部警政署國際組副組長林妙齡、大安分局分局長王旭昌等警政代表出席本學期「境外生人身安全講座」，由臺北市政府警察局外事科以中英文雙語介紹如何應變危險情境、對付性騷擾及跟蹤、防偷拍等實用知能，共同建構校安防護網絡。

北市警局局長陳嘉昌表示，「維護校園安全」一向為警察重點工作之一，外籍生因語言隔閡、對臺灣風土民情不熟悉，比起本國學生需要更多關懷與幫助，北市警方會持續與學校強化聯繫，提升學生自我保護概念，由警方、校方、社區三方合作築起強而有力的社會安全網，讓外籍生安心在臺求學。

台北市警察局副局長呂春長表示，北市警方將持續與學校共同維護校園安全。圖／北科大提供

座談中，警方還示範如何啟動110「三方通話」，當不諳中文的外籍生撥打110報案電話，受理人員可透過「三方通話」與北市警局外事服務站建立群組對話，由外事員警用英文確認報案內容，並安撫報案人情緒，提供準確、有效率的報案服務。



北科大校長王錫福指出，北科大自2002年開始招收境外學生，目前共有來自全球61國、上千位境外學生在校學習。學校除了持續營造國際化校園環境，同時全方位守護校園安全，尤其今年特別建置門禁安全E化雲端管理系統，近期更強化校園夜間照明，校園監視系統已涵蓋近300台攝影機，校園及宿舍均有24小時全天候專人值勤。

出席講座的北科大副校長楊重光表示，北科大與北市警局大安分局早已簽訂「維護校園安全支援約定書」，特別感謝北市警局局長陳嘉昌重視並指派外事科、刑事警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊、勤務指揮中心及大安分局等同仁與談，校園整體治安環境有賴警方和各界鼎力協助。

北科大副校長楊重光（右）與台北市警察局副局長呂春長互贈禮品。圖／北科大提供

110報案，講英語也「即時通」！北科大越南學生團社長杜娟（Do Quyen）表示，這次活動收穫滿滿，有助於提升自己的危險安全意識，「希望學校可以開設課程，教導基本的防身功夫，可以防範歹徒騷擾或攻擊。」大安分局12月也將派員至北科大教導基本防身術，共同守護師生安全。