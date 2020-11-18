撂英文「暴力上槓」 驚嘆帥到沒朋友 秒懂健身餐旅實境體驗 醒吾最炫職場英語體驗

新北市教育局職場英語體驗營17日在醒吾科技大學登場，表演藝術系新生孫安佐接連秀了兩段「暴力上槓」(Muscle Up)，優雅太空漫步帥氣爆表，在71位高中職學生尖叫聲中，展開醒吾科大最炫職場英語體驗營，撂英文秒懂dumbbell(啞鈴) 健身，搭配烘培、機艙與觀光英語，體驗最生活化職場英語！

開場活動由醒吾科大表演藝術系安佐（中），以暴力上槓方式，做月球漫步。圖／醒吾科大提供



醒吾科大為推廣觀光休閒運動產業，斥鉅資建置五星級健身中心，職場英語體驗營開場秀在健身中心拉開序幕，由表藝系大二學生洪瑋與解芯慈串場主持，兩人中英文一搭一唱炒熱現場氣氛，孫安佐與來自俄羅斯同學莊伃萱，示範press(臥推)活用健身英語。

新北市教育局長張明文、醒吾科大校長陳義文、立委洪孟楷林口區主任張耀文、新北市教育局股長金忻瑩、輔導員郭昱晨、醒吾科大觀餐學院院長黃寶元及流行藝術學院院長舒宗浩共同參與開場秀，只見孫安佐輕鬆暴力上槓，旁觀南山高中學生林柏劭驚嘆：「真是帥到沒朋友！」



孫安佐撂英文說明Pull up（引體向上）及Dips（撐體）動作，初學者不能輕易嚐試，以免受傷。主持人解芯慈轉引導莊伃萱嚐試適合初學者的臥推動作，孫安佐指導同時，洪瑋巧妙指向啞鈴臥推。孫安佐與主持人中英文笑談間，對談運用strength training（肌力訓練），可以練出讓人稱羨肌肉與飽滿胸型。

醒吾科大俄羅斯Ena同學（右），與網紅學生安佐（左），初學著可以用啞鈴健身。圖／醒吾科大提供

開場秀充分展現職場英語活用重要性，張明文局長也在孫安佐陪同下，秀了一段dumbbell練肌肉，現場歡樂掌聲不斷，張明文高呼：「歡迎大家一起來運動！」參與學生除了健身體驗，還包括餐旅系、觀光系、旅運系及應用英語系提供不同職場情境體驗活動。

張明文強調，技職學生很重要的學習目標之一，就是接軌未來就業。新北市以動手做學英文為理念，結合科技校院及產業資源，開設免費五大群科24種職場英語體驗營課程，具備「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，迎接未來職場接軌國際。

醒吾科技大學校長陳義文指出，讓學生「多聽、敢說、不怕犯錯」，推動高中職職場英語。圖／醒吾科大提供

醒吾科大校長陳義文指出，五星級運動健身中心不但提供全校師生運動健體魄，也是觀光休閒系（所）全力推動的健身運動休閒產業。而高中職職場英語的推動，為了讓學生「多聽、敢說、不怕犯錯」，未來將如同張局長所強調，將與高中職密切接軌。

新北市教育局張明文局長（中）與學生互動進行重訓體驗，並同時學習健身產業實用英語。圖／醒吾科大提供

開場健身秀後隨即分組體驗，觀光休閒系助理教授李守翊帶領學生體驗「The world’s largest damper, weight 660metric tons.讓同學知道101是臺灣最高大樓，卻第一次知道原來上面的避震器英文是damper，而且重達660噸。」南強工商學生莊涴茹說，英文導覽很實用，醒吾科大的健身房也很酷！

智光商工林君詒同學說：這次英語體驗營有四種不同的主題課程，透過角色扮演及英語口說互動，在雙語學習的生活實境中，找到開口說英語的樂趣。圖／醒吾科大提供

南山高中劉靖仁與呂得顥在餐旅陳國勝老師帶領下，學習實做餅乾同時練習英文Cookie，兩人興奮的說，醒吾科大活動超好玩！樹人家商鄭雅云則在旅運管理系助理教授陳思婷指導下學習機艙餐飲服務（Meal service），她覺得十分實在，未來也有心想當空姊，而孫安佐的開場秀讓她更是驚艷！

學生經一整天職場英語實境體驗後，學會描述台灣特色的英文名詞，更學會用英語進行服務，激發學生外語溝通的潛力，提早適應未來國際化的職場環境，閉幕時則由國際生帶來的傳統峇里舞蹈畫下完美的句點。