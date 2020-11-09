龍華科大管理學院「智慧商務大師」講座 分享AI打造新零售趨勢

龍華科大舉辦「智慧商務大師」講座，邀請李紹唐分享如何用AI 去打造新零售實務經驗 。

龍華科技大學表示，該校管理學院本學期將舉辦8場「智慧商務大師」系列講座，本次邀請二代大學校長、悠遊卡公司董事李紹唐擔任講座，演講主題「如何用AI 去打造新零售Retail 4.0」，李紹唐校長以其豐富的企業經營管理與企管顧問輔導知識經驗，與龍華師生分享智慧零售趨勢與業界相關實務，並藉由與會研討交流，增進師生對智慧商務新零售業有更深入的了解，提升師生專業知能。

龍華科大管理學院院長陳元和特別介紹講座，李紹唐校長曾任IBM台灣分公司協理、甲骨文台灣分公司總經理、中國多普達國際通訊首席執行官兼總裁、宏達電亞太區副總經理、1111人力銀行集團執行長等職，業界實務經驗豐富。李紹唐在講座中表示，由於時下行動裝置大量普及，輔以線上金流服務、社群商務的蓬勃興盛，使得消費者無論透過傳統桌機、筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦，都能隨時輕鬆上網購物，再無時空或國界限制，從而開啟了O2O的虛實整合新局。

李紹唐指出，根據麥肯錫報告顯示，零售業態已從傳統電子商務3.0進入4.0，也就是虛實整合Omni-Channel全通路時代；在此前提下，零售商必須力求突破O2O線上與線下界線，整合實體店面、網站、電視、電話、行動裝置等多元銷售或服務通路，憑藉AI、大數據、顧客經營管理創新等模式，提高營運績效，由於消費者行為改變，零售業競爭比起傳統電子商務時期更為激烈，對於巨量資料分析技術的倚賴度加深，「精準行銷」為顧客貼上屬性標籤，追蹤顧客喜好、購物模式等軌跡，促進再次消費是目前普遍作法。例如社群媒介Facebook及網路搜尋巨擘Google的廣告業務收入，已經吃掉80%的國內廣告業務大餅，因此在Omni-Channel全通路時代，零售業態必須善加運用所有的銷售渠道，並以消費者體驗為中心，為顧客打造精緻個人化服務，提供最佳消費體驗。

其中，便利性就是一種以消費者為中心的體驗，消費者可透過快速取貨，多樣化且彈性的選擇，簡單的方式可以滿足所有需求等多種方法感受其便利性，而要讓消費者注重個性化體驗，並力求精進服務品質，背後需仰賴領域知識整合人工智慧相關技術，範圍涉及線上銷售線下、虛實整合、大數據分析、物聯網和邊緣運算、物流彈性管理、無現金支付等相關智慧科技之導入，就是新零售的核心概念。

今年初迄今，因應新冠疫情控制所需安全社交距離，創造出防疫新生活所對應之消費習慣，更加速新一波零售電商及外送共享的商業服務大幅成長，零售業面臨前所未有的衝擊，必須快速重新思考經營方針方能生存，李紹唐會中並分享Line Pay、全聯pxpay運營模式、新加坡網銀辦理學生貸款、裕隆汽車運用IG賣車獲得更佳成效等業界實務做法。會後同時進行提問交流，龍華師生踴躍向大師提問，期能在研究領域上，有更深入探索，現場互動討論熱烈，與會師生收穫豐碩。

龍華科大行政副校長林如貞親自出席，在終場特別感謝李校長蒞臨「智慧商務大師」系列講座，並鼓勵與會聆聽的龍華師生，把握難得良機向大師請益，讓師生在管理理論與實務上都能精益求精，學以致用。