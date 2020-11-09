新北市原民局擘劃 醒吾科大專業指導 原民藝術團成果展 熱情奔放最美文化傳承

「雖然只有15分鐘，這次表演與海共舞，著重在東海岸的族人，看到三仙台就好像海跟山是連接起來的，族人離開了故鄉只能在彼岸，陳訴的思念的心情…」臺北山舞藝術團團長曾茂昌激動表示，藝術團成立30年來，秉持信念是「傳統的要讓它留在部落傳承發達，舞臺上得由我們發揮呈現」。

九族的歌跟舞傳神的在舞台上盡情演出。圖／醒吾科大提供

山舞藝術團做到了！團員下午在舞台上盡情的揮灑，感動了滿場觀眾，舞曲結束時，現場掌聲持續不斷，團員個個眼睛泛淚光，這段時間的苦練沒白費了！總監林秀蘭感動的說：「舞曲以我的經歷把九族的歌跟舞都融入到其中，就是把傳承留在部落，在舞台上盡情演出。」

新北市中和四號公園演藝廳今天從下午到晚上，迴盪時而豪邁、時而低沈盪漾歌舞聲，他們是新北市最傑出的10個原住民文化藝術團體，以最完美的歌舞，呈現他們對傳統文化的堅持與熱情，他們是新北市政府原民局開辦原住民族藝術團隊培力計畫，經醒吾科技大學專業教授編導、舞台設計及行政管理等專業課程，10個團體公開展演。

新北市原住局副局長陳碧霞強調，原民傳統文化藝術最重要的是傳承與創新。圖／醒吾科大提供

新北市原住民族行政局副局長陳碧霞代表市長侯友宜致詞指出，原民傳統文化藝術最重要的是傳承與創新，醒吾科大流行藝術學院有卓越師資與完整培訓課程，除了加強藝術團在表演上的專業能力，市府也補助團隊對舞碼進行田野調查與文化採集，深化團員對舞碼歷史根源與表演藝術的了解與掌握；開班指導的醒吾科大校長陳義文表示，提昇表演術藝術水準，將可培訓出更多優異原住民演藝人才，成果展就是原民藝術團體以歌舞傳承他們文化之美。

豐年文化藝術團演出[根.新-不要忘記回家的路]，訴說族人養家糊口的心酸。圖／醒吾科大提供

率先登場的原美活力文化藝術團，演出[回家吧!孩子]，透過歌舞的方式呈現，穿戴傳統服飾接受成年禮儀式，意味領導者帶著勇士青年們，將要學會扛起責任。家是我們的根，不能忘本。團長張秀娟說，很多孩子不懂部落成年禮的用意，其實包含很多含義，包括父母的叮嚀、成年之後要更成熟，及如何帶領下一代，及頭目對家園的守護。

豐年文化藝術團以國民政府遷台後之治理，原住民族人為要養家糊口，離鄉背井進入都市，因為身分的不同而受外界排擠邊緣化，因此有些族人選擇隱瞞自我身分，博取外界認同；現在原住民意識抬頭，不再隱瞞身份，而是對自己文化重視及文化傳承，特別編舞[根.新-不要忘記回家的路]，期待族人對自己文化重視及傳承。

晚上場率先登場的《泰雅勇士傳奇》，訴說第二次世界大戰期間，泰雅勇士被日本政府徵調為高砂義勇軍至南洋作戰故事。負責策劃的酋長文化歌舞劇團團長鄭純純說，這故事主角就是其阿祖，族人排演這一段悲愴大時代故事過程，經常不自覺激動潸然淚下。她說，「從小就聽族人講述兩位阿祖英勇故事，因日本軍人不會打叢林戰，兩位阿祖當年被徵調至南洋打叢林戰，打仗不是他們的義務，當時時空背景某種元素是為家鄉打仗！」



鄭純純說：「《泰雅勇士傳奇》音樂劇就是我阿祖的故事，因泰雅勇士懂得在山林中如何求生存，了解山上一草一木那些可以吃、那些不能吃，他們被徵調打戰時，身上就只帶著一把獵刀就上戰場，日本政府很感謝驍勇善戰的泰雅勇士，迄今每年仍有許多昔日軍後代子女專程來台灣烏來，悼念當年戰死南洋的泰雅勇士。



鄭純純說，這次直接挑戰高難度的音樂劇，很感謝新北市原民局開辦原民藝術團隊培訓班，且由醒吾科技大學規劃安排最優良師資，例如上了流行藝術學院院長舒宗浩的課，她才了解如何在15分鐘內演出令人深刻感動的劇本。

豐年文化藝術團演出[根.新-不要忘記回家的路]，訴說族人養家糊口的心酸。

此次成果展演出依序為[回家吧！孩子]原美活力文化藝術團、[與海共舞]臺北山舞藝術團、[根．新-不要忘記回家的路]豐年文化藝術團、[Lipahakay-唱跳原動力]扁擔文化藝術團、[回家的路-慶豐收]卡邦原住民文化藝術團、[泰雅高砂勇士傳奇]酋長文化歌舞劇團、[豐年祭情人之夜]馬耀文化藝術團、[虛與時]新北市原住民文化藝術團、[海洋的子民]旅北都蘭部落文化藝術團、[太陽升起的地方]丹鳳文化藝術團，每一藝術團都有訴說不完的族人故事，滿場觀眾也渡過難忘的原民文化藝術週末。