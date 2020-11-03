台大E勢泮為企業家開創「後E生態圈」

因應市場與產業的快速變化，台大開風氣之先，以兼容宏觀趨勢與微觀思維，首創全台第一個後E專班台大E勢泮，為企業家打造順勢創新的關鍵能量。今年年底即將進行第二屆報名，由於名額有限，勢必會引發一場激烈的競爭。

台大E勢泮設定的就讀資格，以讀過EMBA企業主或具有管理經驗的企業接班人為主，課程強調實務，聚焦「轉型升級」、「創新創業」與「傳承接班」三大重點，這也是許多企業主與高階經理人正面對的課題。

催生台大E勢泮的台大進修推廣學院院長謝明慧表示，台大E勢泮以現有EMBA為基底，借力台大跨院所教授，結合外界強大資源，構成一個集結校內、業界、學生校友的「後E生態圈」。校內師資陣容堅強，包括湯明哲、李吉仁、郭瑞祥、李賢源、謝明慧、李嗣涔、葉丙成、吳俊輝、前科技部長陳良基、前疾管局長張鴻仁、中歐國際商學院陳威如、香港中文大學范博宏教授等跨院校名師，以「議題導向」做跨域思維授課，為實務個案尋找解方。

此外，邀請知名業師，包括鴻海集團董事長劉揚偉、前Google台灣董事總經理簡立峰、國際併購大師黃日燦、識富天使創辦人黃冠華等人。其中，勤業眾信前中國總經理、AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有，9年來募集200位創業家參與、突破100億的融資金額，也與台大E勢泮合作，成為「後E生態圈」企業創投的最佳平台。

第一屆學員資源也相當豐沛，牽動跨產業實戰商機的各種可能。包括特力集團總裁何湯雄、震旦行董事長袁蕙華、正陽國際總裁孫正大、大學光學董事長歐淑芳等企業領袖。在菁英匯聚的學習環境，想促成製造業與科技業的創新合作，機會就在身邊。

台大E勢泮不僅囊括台灣最頂尖的商管資源，更積極打造國際化的學習高度。據了解，台大E勢泮正與美國史丹佛大學等頂尖商學院合作，安排國際師資授課。此外，學員可另行組團參與台大「全球企業家班GEP」到劍橋、牛津、賓州大學、特拉維夫大學等一流學府上課。

回應「學無止盡」的校友期許，所有學員除了為期一年課程研修，同時可取得「台大E勢泮 終身共學會」資格，享有持續跨領域、跨世代的生態圈學習機會，引領企業領導人進入「後E生態圈」的終身門票。