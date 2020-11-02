崑山科大高教深耕計畫補助三年有成秀成果

文/葉圳轍

崑山科大獲教育部高教深耕計畫高額補助，執行三年來有成，特別舉行為期8天的「高教深耕暨教學實踐研究計畫聯合成果展」，於上周五(31日)舉行開幕式，透過展覽、論壇、DIY等活動展現成果，開放各界參觀。

崑山科大舉辦「高教深耕暨教學實踐研究計畫聯合成果展」，圖為開幕大合影。圖/葉圳轍

教育部109年「高等教育深耕計畫」，崑山科大獲得逾2.1億補助，總補助經費榮登私立科大全國第一。

崑山科大校長李天祥表示，該校高教深耕計畫為鏈結校務發展使命與願景，建構跨域學習環境、培養學生關鍵基礎與多元能力及打造類工廠的實際環境，因此特辦理成果展，展期至11月6日；前二日即吸引逾千名教職員生、全國大專校院及高中職師生參觀，場面熱絡。

李天祥指出，該展除了透過視覺呈現和互動設計，展現高教深耕計畫之執行成果的「靜態展」外，另提供課程DIY體驗活動，讓師生及外賓共同參與，更有專家學者及各項課程負責老師在論壇活動中分享多元教學實務經驗。

李天祥說，「DIY 活動」分為數位印花商品實作、草本植物皂—左手香皂、菱殼炭精油薰香包DIY，這部分相當受到師生歡迎；而「論壇活動」則安排PBL(問題導向學習法)、USR(大學社會責任)、教學實踐、研究能量、創新創業、綠能科技等六大主題，專家學者及課程負責老師分享實務經驗並與現場貴賓討論執行事項，促進教學創新之推動，強化教學品質與學習效能。

開幕式中，崑山科大副校長鐘俊顏也以20分鐘投影片，向與會來賓、師生報告該計畫執行成果與亮點，提到該校從過去的教卓計畫、典範科大計畫及現在的高教深耕計畫，皆獲得政府部門各項高額補助；近年更編列逾1億元各類獎助學金，讓學生在學期間能夠獲得最多的資源，創造跨域競爭力。

此外，崑山科大今年初通過三件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，包括國際連結類萌芽型計畫的〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉，以及既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉、〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等三案，展現深耕在地、邁向永續的中心目標，當天也都在現場展示執行成果。

鐘俊顏說，該校透過高教深耕計畫建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，打造類工廠的實際環境，除啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」及「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」外，另建置4間「類產線工廠」作為學生實作場域，本周四(5日)將舉行「國際咖啡認證中心」開幕典禮，落實跨領域的技術實作課程，以提高學生就業競爭力，歡迎各界蒞臨指導。