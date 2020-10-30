兩項創意美學國際賽 醒吾科大囊括8金5銀2銅



流傳千古詩句「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」，提醒世人飽餐時莫忘農民辛苦血汗種稻。醒吾科技大學觀光休閒系一年級胡欣霈，27日在第四屆國際青年創意美學競賽創意飲品咖啡動態組，融合稻香與咖啡香，自創配方調製「粒粒皆辛苦」，喝出稻香咖啡勇奪冠軍。

醒吾科大觀光休閒系是全國大專院校中歷史最悠久的觀光科系，已培育無數的觀光產業人才，日前分別參與第十四屆美國密西根國際精英盃及第四屆國際青年創意美學競賽，一舉囊括8金5銀2銅，成果豐碩創歷年最佳成績，其中胡欣霈個人拿下3金2銀，收獲最豐富。

謝佑辰在第十四屆美國密西根國際精英盃創意飲調花式調酒奪冠比賽情形。圖／醒吾科大提供

胡欣霈在第四屆國際青年創意美學競賽奪金作品「粒粒皆辛苦」。圖／醒吾科大提供

胡欣霈在第十四屆美國密西根國際精英盃創意3D體雕花冠軍奪金作品「動物湯_給密西根」圖／醒吾科大提供

胡欣霈為了在比賽中脫穎而出，每天苦練三、四個小時。指導老師觀光休閒系助理教授王建華表示，胡欣霈來自大興高中，雖才一年級已立定志向要考取國際咖啡品評師，每天苦練不嫌累，她的創意飲品「粒粒皆辛苦」現場飄出稻香，融入香醇咖啡與濃郁豆香，絕妙好味道贏得評審一致讚賞。

大四學長謝佑辰也沒漏氣，勇奪美國密西根國際精英盃光碟組花式調酒組及創意飲調花式調酒雙料冠軍。花式調酒講究華麗動作，謝佑辰就讀永平工商時就熱愛舞台上主演花式調酒，這次參賽作品「女巫的魔豆」，以奶香濃厚的義大利女巫奶酒作為基底，讓比賽調酒的酒精感不會那麼強烈。

謝佑辰說，要拿花式調酒冠軍沒有捷徑，除了苦練還是苦練。他從基本三拋到熟練各式華麗動作，參賽時加上調酒創意，調和古早味紅茶的香味和烤花生糖漿的風味，結合成獨特的香味讓人著迷，喝下口就能感覺在嘴裡四溢酒香，才能贏得評審肯定，未來他將朝教育工作方向努力。

何正皓在第十四屆美國密西根國際精英盃奪金作品「尋稻香」。圖／醒吾科大提供

同樣勇奪美國密西根國際精英盃光碟組傳統調酒及創意調飲傳統調酒雙料冠軍的何正皓，北育達畢業才升上大一，初生之犢不畏虎，懂得運用台灣特有的麵茶粉，把小時候香氣濃郁的回憶，加入了濃郁義美豆漿，襯托出奶酒獨特的風味，再搭配少許烤花生糖漿，如此烤花生的風味參賽的這杯調酒有了新生命，也贏得評審的青睞。

在美國密西根國際精英盃激烈比賽中，獲得光碟組傳統調酒亞軍的大四黃俐甄是第一次參加國際賽，穀保家商畢業後大一至大三為了打工曾中斷練習，這次重捨信心不斷練習總算有所獲；同樣首次參加國際賽的大一張芅譁，北育達畢業後就設定目標努力學習雕花，終於在飲品3D立體雕花獲得季軍。

醒吾科大觀光休閒系主任楊文仁表示，因應產業發展趨勢與需求，觀光系跳脫以往教學模式，以活潑、多元問題導向，例如PBL微學分、課程實作等教育方式，開啟智慧旅遊等跨域創新課程，積極培養跨域創新人才，協助學生具備未來產業發展需求學能，這次參與兩項國際賽成果豐碩，就是學生在「玩中學」與「學中玩」的最佳學習成果。