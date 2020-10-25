台南應用科大56週年校慶喜氣洋溢

文/葉圳轍

台南應用科大董事長黃基正，昨(24)日出席該校56週年校慶典禮致詞時表示，未來將持續投入各項軟硬體設備，優化學習環境，並積極開拓同學國際化的眼界，讓同學畢業都有工作，成為社會的中堅分子。

台南應用科慶祝創校56週年，於10月17日至24日推出系列慶祝活動，24日壓軸-校慶典禮及系級對抗運動會，校園內喜氣洋溢，充滿熱鬧景象。

台南應用科大表示，今年校慶推出的系列活動多達30多項，除了各系的校友回娘家活動外，還有品牌商品特賣會、企業勞動法務管理顧問師3日班、「好事成双」看影片抽獎活動、故事行銷教學技巧實作工作坊、租稅有獎徵答與摸彩活動、暢銷作家林立青創作分享、健康總動員聯合博覽會、旅館產業銜接講座、校慶園遊會、南應大56歲生日快樂「食來運轉」再創新生活運動、平安龜製作、校園義剪、”風華五十”音樂系慶茶會、TEDxDMA 系友回娘家職涯分享講座、生活美學藝術講座【玩弄拼貼】等多項活動，讓許多校友有回到老家溫馨喜悅的感覺。

台南應用科大指出，今年校慶典禮有許多的外籍生穿著各國的服裝進場，代表該校邁向國際化的努力，已見成果。

台南應用科大校慶典禮，有許多外籍生特別穿著各國的服裝進場。圖/葉圳轍

台日交流協會高雄事務所所長加藤英次出席校慶大會致詞時表示，他曾參觀該校全球刺繡中心、文化創意中心，對教學成果感到敬佩，同時也對在校同學的笑容留下了深刻的印象，代表該校具有優質的學習環境。

台南應用科大校長黃宗成表示，該校創校迄今，無論學制系科、硬體建設、行政組織、國際交流活動及辦學績效，均有長足進步，因此特於56週年校慶之際，辦理慶祝活動，許多學生的創意作品頗有可看性，歡迎社會各界人士前往參觀指教。

校友回娘家是台南應用科大校慶活動的重頭戲，也是該校溫馨的傳統；許多校友回到系上與老師敘舊開玩笑，彷彿回到學生時代，系學會也準備節目與餐點來迎接學長姊，將活動溫馨圓滿。