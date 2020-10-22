棄北科念龍華，五專新生李易駿獲50萬拔尖助學金

龍華科技大學化工與材料工程系五專新生李易駿，今年應屆畢業國中會考獲得4A1B好成績，可分發至新北市立板橋高中，鑒於本身對數理及實作興趣，在五專聯合免試入學階段時，對龍華科大豐富師資、完善的教學環境及實驗設備留下深刻印象，最後選擇該校化材科就讀，國中會考的優異成績更獲得校方核予50萬元拔尖助學金鼓勵讓他喜出望外!

龍華科大化材系五專生李易駿（左），與家人感情深厚。 圖/龍華科大提供

個性靦腆憨厚的李易駿，畢業自新北市立碧華國中，國中就讀普通班，原本打算跟同學一樣直接升讀高中，而在畢業前夕學校安排畢業生陸續參訪幾所科技大學，對於技職體系注重專業與實作技能萌發興趣，李易駿也參加五專聯合免試，在甄選階段時，對龍華科大擁有優質師資、豐富完善的教學環境及實驗設備印象相當深刻，雖然會考成績足可上國立臺北科技大學五專部，但是他對化工領域較感興趣，幾經比較後最終選擇了龍華科大就讀。

李易駿表示，母親及哥哥都在營造業工作，儘管家境不甚寬裕，但身為么子的他在父母呵護及兄長關愛下，一路無憂無慮地成長，國中成績雖不是排名頂尖，國文、數學、自然及社會等各科成績都很穩定，數學競試還曾獲得優等，「只有英文比較差，從五專到大學會有許多原文書要念，所以我不會放棄英文的。」李易駿如是說。龍華科大化材系主任蕭瑞昌指出，李易駿入學後也積極展現對數理的濃厚興趣，除了參加學校丁鯤講座教授指導的工業機器人社團，同時也加入他所指導的團隊，目前團隊正以「挑染梳結構」作品角逐2020 IIIC國際創新發明競賽，期望下月競賽結果揭曉會有喜訊發生。

而能夠獲得校方核予每學期5萬元，總計50萬五專拔尖助學金鼓勵，更讓李易駿喜不自勝!他表示因為當初純粹只是嚮往科大端完善的師資與實作環境，並沒有仔細看學校的五專招生文宣，他坦言好像中了樂透一樣，「這筆錢也要交給媽媽保管。」李易駿笑說。

龍華科大校長葛自祥表示，學校104學年度起陸續增設化工與材料、機械、電子及電機工程科五專學制，以培育優質實務人才。為鼓勵國中學子踴躍就讀五專，學校成立拔尖助學專案，按照國中會考成績頒發就讀龍華五專生獎助學金，最高金額為一百萬元。此外，學校並為每位五專生量身打造適合方案，提供完整一貫求學、留學及就業多元選擇。同學可選擇8年一貫碩士學位，從專一直升至研究所畢業；或是選擇4年專業訓練+1年實習+二技學位；也可以選擇五專畢業赴海外姊妹校2年留學，獲得國內外雙學位，學子的職涯發展出路非常寬廣。

葛校長強調，就讀龍華科大五專學制優勢，除了提前享有大學完善教學資源外，五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活助學金或實習津貼，在學期間學費全免，學生能安心就學。學校並建立完善就業輔導與媒合機制，開設專業證照及英檢證照輔導班，輔導五專生考取勞動部證照及職場所需相關認證，為未來投身職場增添保障。