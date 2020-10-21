熱舞健身快樂學習 醒吾科大55歲生日快樂

流行音樂學程學生別出心裁，演奏音樂進場。圖／業者提供

醒吾科技大學21日歡渡創校55週年校慶，全校師生以嘉年華及運動會方式慶祝55歲生日，同學們揮汗競技，加油聲此起彼落，校園嗨翻天！校長陳義文振奮的說，醒吾科大最大改變就是與愈來愈多企業接軌，提供同學們快樂學習環境，成就美好未來。



醒吾科大慶祝創校55週年校慶，已接連舉辦各項藝文展演活動，營造多元與包容的友善校園，並鼓勵學生踴躍參與校園各項活動，豐富大學生活內容，同時辦理國際生展演活動及校慶園遊會，藉由境外學生展現各國之文化與特色美食，增進與本地生之互動與交流，促進校園和諧發展。

旅運管理系主任陳瑞峰率領穿著空姊制服同學進場，美麗隊伍吸睛效果十足。圖／業者提供

校慶活動今天進行最高潮慶祝大會，光是各院系師生代表進場就噱頭十足。流行音樂學程同學以樂儀隊方式進場，觀光餐旅學院學生分別穿上大廚及空姊空少服裝進場，校慶配合運動會舉辦大隊接力、拔河決賽及兩人三腳趣味競賽等活動，旁觀同學加油聲尖叫連連。



醒吾科大校長陳義文感性表示，今天歡渡創校55週年校慶，可以感受1965年當時創辦人心情，所有目標及初衷迄今都沒有改變，唯一變化就是醒吾科大與社會企業愈來愈多接軌，加上學長學姊的付出心力，共同目標就是希望同學快樂學習，有好的未來成就。



陳義文說，為了提供學生更佳學習環境，除了已啟用的全新觀餐大樓，與科技藝術展演中心，另新建置摘星閣劇場、五星級健身運動中心及直播室，歡迎所有同學至劇場排演，或利用時間至健身中心鍛練身體強健體魄，想當網紅同學也可以至觀餐大樓二樓直播室學習直播技巧。

除了各院系不斷充實教學設施，陳義文特別提醒同學也可以多加利用地下室社團活動空間，這一切為了提升教學品質的規劃，都是醒吾科大55歲生日最佳禮物。活力十足的表演藝術系一年級同學們也苦練五週，展現最炫的勁歌熱舞，與全校師生共同慶祝醒吾科大生日快樂！