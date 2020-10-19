全國餐飲學生齊聚醒吾科大　創意素食競逐菩提金廚獎



比廚藝更比創意！來自全國餐飲學校學生，17日齊聚醒吾科技大學觀光餐飲大樓競逐第14屆「菩提金廚獎」，各校餐飲學生代表個個展現最佳手藝，端出一盤盤色調鮮明、散發靜謐禪意素食，飄香觀餐大樓。評審團從29組參賽隊伍中，決選出21隊進入決賽。

參賽學生素食作品，色香味俱全。圖／醒吾科大提供

菩提金廚獎由中華素食技能發展協會主辦，今年邁入第14年，是全球大型的素食廚藝競賽，歷年來更培養無數廚藝人才投身素食產業。協會理事長陳瑞珍已茹素20多年，她表示14年前有感於國內教導葷食餐飲學校，卻欠缺素食餐飲教學，基於關愛生命，為了搶救地球，達到蔬食減碳目的，決定舉辦菩提金廚獎。

陳瑞珍說，這項比賽著重交流，已獲國內外餐飲業界重視，每年比賽包括社會組都有來自新加坡、馬來西亞等外國選手參與，今年受疫情影響國外選手雖無法來台，國內學生組競賽獲全國各餐飲學校重視，都遴選派出最優秀學生代表與賽，經一整天比賽複賽成績已出爐。

一盤盤色調鮮明散發靜謐禪意素食，評審絞盡腦汁費神評分。圖／醒吾科大提供

陳瑞珍特別感謝醒吾科大提供完善新穎餐飲設施、且動員師生從旁協助進行比賽，來自全國各地餐飲學生得以一展長才。經一整天比賽複賽成績已出爐，晉級隊伍10月30日將在圓山公園花博長廊廣場進行總決賽。

菩提金廚獎今天的比賽地點是醒吾科大耗資3億7千多萬元、去年甫完工啟用的觀光餐旅大樓，採五樓挑高設計，樓地板面積約6767平方公尺，參賽選手無不大讚比賽場地舒適寬敞。



醒吾科大餐旅管理系講師朱俊松(右)，引導參賽學生就定位，並提醒應注意細節。圖／醒吾科大提供

醒吾科大觀光餐旅學院院長黃寶元表示，菩提金廚獎推廣素食文化，不但是素食界至高榮耀，也打響台灣素食王國美譽，且落實食素救地球的理念與精神，醒吾科大基於社會責任及推廣健康素食，很樂意全力支援中華素食技能發展協會舉辦這項比賽，為達成綠色環保盡一份心力。