亞東技術學院五十二周年校慶活動圓滿落幕
亞東技術學院五十二周年校慶於10月17日盛大舉行。今年邀請到新北市政府教育局蘇珍蓉主任督學、新北市果菜運銷股份有限公司江惠貞總經理、立法委員張宏陸辦公室主任葉純清、遠東集團徐旭東董事長、遠東新世紀徐旭平副董事長、亞東技術學院徐國梅董事、遠東新世紀王孝一執行長、徐元智先生醫藥基金會朱樹勳副董事長、亞東紀念醫院張淑雯副院長、華夏科技大學孟繼洛董事長、國防部參謀本部資通電軍指揮部第一大隊潘文華中校副大隊長、大安高工楊益強校長、泰山高級中學李立泰校長、景文高中黃景生校長、豫章工商許信德總務主任、大同高中黃政詩教務主任、亞東技術學院校友會蒲威成理事長、校友會高樹勳榮譽理事長等貴賓出席，共襄盛舉。典禮由國樂社及吉他社開場，獲得滿堂喝彩。緊接著回顧亞東技術學院108學年度的精彩表現，展現過去一年的豐碩成果。
校長黃茂全致詞時表示，除了往年頒發教學、研究、輔導及績優的教職員工生及傑出校友外，今年特別增加防疫績優獎項，感謝各單位不遺餘力地執行防疫工作，在歷經新冠肺炎疫情之後，學校將更具信心克服困難、面對挑戰。如同防疫工作般，未來學校的方向將會超前部署，除了教學外，將會擴大國際生、產學合作、推廣教育及海外師生交流的規模，期望學校成長茁壯。
徐旭東董事長致詞時，首先提及學校創辦人徐有庠先生重視教育，52年前為了帶動臺灣教育普及，而設立了亞東技術學院。時至今日，觀諸世界局勢變化迅速，自1930年經濟大蕭條後，今年的新冠肺炎疫情徹底改變了世界的運作、人類的生活方式，產業供應鏈、金融體系、旅遊業等受到衝擊，但也因此，網路購物及數位資訊急速興起。如何面對世界，態度是關鍵，須認知邁向世界的路途有高低起伏、崎嶇不平，以此鼓勵師生以正確的思想邏輯培養信心，迎接未來的挑戰。
新北市果菜運銷股份有限公司江惠貞總經理致詞時，則以自身果菜運銷的經驗，鼓勵大家跨領域學習、做事求新求變，以因應數位化世代，最後祝福學校生日快樂。
新北市政府教育局蘇珍蓉主任督學致詞，表示近年新北市政府教育局致力於發展技職教育，有四年四億的人才培養計畫。肯定本校與集團合作培育優秀人才，在社會責任的實踐上，奉獻極大，不僅與新北市政府教育局辦理職場英語體驗營等活動，更獲得新北市政府客家事務局補助大專院校推廣客家文化計畫。期待未來雙方有更密切的合作，為教育注入活力。
典禮最後頒校教學績優獎、教學與教務行政績優單位、校績優導師獎、校績優系輔導員獎、學術研究績優獎、學術研究績優單位、產學合作績優獎、產學合作績優單位獎、專利發明績優獎、專利發明績優單位獎、輔導學生參與校外實習特優獎、傑出校友表揚、教職員服務獎、績優職技員工、防疫績優員工、徐元智先生紀念獎學金、董事長獎學金、學業優秀前三名獎學金、優秀入學獎學金、校友會勵志獎學金、教職員圖書借閱排行榜、學生圖書借閱排行榜、圖書捐贈特別獎、教職員使用體適能中心排行榜、教職員參與社團排行榜等獎項，在充滿溫馨祝福與熱情掌聲中，順利圓滿結束典禮。