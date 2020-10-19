亞東技術學院五十二周年校慶活動圓滿落幕

亞東技術學院52周年校慶，遠東集團副董事長徐旭平頒發學業優秀前三名獎學金及優秀入學獎學金。 圖／業者提供



亞東技術學院五十二周年校慶於10月17日盛大舉行。今年邀請到新北市政府教育局蘇珍蓉主任督學、新北市果菜運銷股份有限公司江惠貞總經理、立法委員張宏陸辦公室主任葉純清、遠東集團徐旭東董事長、遠東新世紀徐旭平副董事長、亞東技術學院徐國梅董事、遠東新世紀王孝一執行長、徐元智先生醫藥基金會朱樹勳副董事長、亞東紀念醫院張淑雯副院長、華夏科技大學孟繼洛董事長、國防部參謀本部資通電軍指揮部第一大隊潘文華中校副大隊長、大安高工楊益強校長、泰山高級中學李立泰校長、景文高中黃景生校長、豫章工商許信德總務主任、大同高中黃政詩教務主任、亞東技術學院校友會蒲威成理事長、校友會高樹勳榮譽理事長等貴賓出席，共襄盛舉。典禮由國樂社及吉他社開場，獲得滿堂喝彩。緊接著回顧亞東技術學院108學年度的精彩表現，展現過去一年的豐碩成果。

亞東技術學院校長黃茂全。圖／業者提供



校長黃茂全致詞時表示，除了往年頒發教學、研究、輔導及績優的教職員工生及傑出校友外，今年特別增加防疫績優獎項，感謝各單位不遺餘力地執行防疫工作，在歷經新冠肺炎疫情之後，學校將更具信心克服困難、面對挑戰。如同防疫工作般，未來學校的方向將會超前部署，除了教學外，將會擴大國際生、產學合作、推廣教育及海外師生交流的規模，期望學校成長茁壯。

遠東集團徐旭東董事長。圖／業者提供

徐旭東董事長致詞時，首先提及學校創辦人徐有庠先生重視教育，52年前為了帶動臺灣教育普及，而設立了亞東技術學院。時至今日，觀諸世界局勢變化迅速，自1930年經濟大蕭條後，今年的新冠肺炎疫情徹底改變了世界的運作、人類的生活方式，產業供應鏈、金融體系、旅遊業等受到衝擊，但也因此，網路購物及數位資訊急速興起。如何面對世界，態度是關鍵，須認知邁向世界的路途有高低起伏、崎嶇不平，以此鼓勵師生以正確的思想邏輯培養信心，迎接未來的挑戰。

新北市果菜運銷股份有限公司江惠貞總經理致詞時，則以自身果菜運銷的經驗，鼓勵大家跨領域學習、做事求新求變，以因應數位化世代，最後祝福學校生日快樂。

新北市政府教育局蘇珍蓉主任督學致詞，表示近年新北市政府教育局致力於發展技職教育，有四年四億的人才培養計畫。肯定本校與集團合作培育優秀人才，在社會責任的實踐上，奉獻極大，不僅與新北市政府教育局辦理職場英語體驗營等活動，更獲得新北市政府客家事務局補助大專院校推廣客家文化計畫。期待未來雙方有更密切的合作，為教育注入活力。

典禮最後頒校教學績優獎、教學與教務行政績優單位、校績優導師獎、校績優系輔導員獎、學術研究績優獎、學術研究績優單位、產學合作績優獎、產學合作績優單位獎、專利發明績優獎、專利發明績優單位獎、輔導學生參與校外實習特優獎、傑出校友表揚、教職員服務獎、績優職技員工、防疫績優員工、徐元智先生紀念獎學金、董事長獎學金、學業優秀前三名獎學金、優秀入學獎學金、校友會勵志獎學金、教職員圖書借閱排行榜、學生圖書借閱排行榜、圖書捐贈特別獎、教職員使用體適能中心排行榜、教職員參與社團排行榜等獎項，在充滿溫馨祝福與熱情掌聲中，順利圓滿結束典禮。