學涯職場無縫接軌！醒吾科大與瀚荃集團簽署產學合作備忘錄



醒吾科技大學為縮短學用落差，14日與瀚荃集團簽署產學合作備忘錄，雙方將依智能、居家及時尚三大群組，透過教學與實做交流，建立商業模式與分潤制度，激勵學生參與營銷實務及平台運作管理，建立起良好伙伴關係，促成產學雙贏。



瀚荃集團立於1990年，致力於製造以及行銷電子連接器，軟排線以及線材元件，產品應用遍佈於消費性電子、電腦、通訊以及光電產業，為股票上市公司，2016年多角經營開發Dreamhound植萃保養品牌，專為亞洲女性肌膚調配，並獲得歐盟ECOCERT、NATRUE、美國OMRI等國際標章認證。

瀚荃集團董事長楊超群（左）向醒吾科大校長陳義文(右)介紹創新產品。圖／醒吾科大提供

瀚荃集團董事長楊超群向醒吾科大校長陳義文(左起)、商管學院長李國豪及流行藝術學院院長舒宗浩介紹智慧家庭系統。圖／醒吾科大提供

瀚柔國際公司品牌經理林永斌（前右）向醒吾科大校長陳義文(中)介紹時尚保養品。

圖／醒吾科大提供

醒吾科大14日由校長陳義文率商管學院長李國豪及流行藝術學院院長舒宗浩，參訪新北市淡水區瀚荃總部，瀚荃集團董事長楊超群及公司一級主管親自接待及介紹Dreamhound香氛植萃身體洗沐系列及smart home等新創產品，雙方並就多方合作商業模式簽署產學合作備忘錄。

楊超群讚許醒吾科大辦學績效卓著，不論是商管學院實用電商課程、流行藝術學院表演藝術課程及觀餐學院餐旅管理課程，都獲高中職生及家長普遍認同，在少子化浪潮中，招生逆勢成長，所培訓的人才也是目前瀚荃集團最需要的行銷平台運作人才。

瀚荃總部除了營運人員之外，還保有高精密的全自動產線，另外其他6座工廠則分布於大陸的東莞、蘇州、重慶、合肥以及寮國。陳義文校長對瀚荃集團全球化布局表示敬佩，更期待未來醒吾科大與瀚荃集團產學合作，可以透過學校網紅平台行銷，以夥伴關係共創產學雙贏。

楊超群指出，現在所有產品包括醫療都需要行銷，產學合作目標是有意願KOC能選品後，建置導流導購產品之多功能平台；陳義文校長表示，醒吾科大已有位大一學生就擁有6萬粉絲群，都是電商網紅不可多得人才，未來包括居家智能系統，醒吾也有專業老師研發成果可以合作應用。

陳義文強調，將交由各學院落實產學合作備忘錄，包括企業CIS也可以由設計學院負責規劃，電商網紅則依消費屬性分類培訓，雙方合作一定成功。楊超群也期待可以馬上上線部分，加快合作步調，由醒吾科大同學實質參與KOC行銷企劃、訓練課程及銷售活動。