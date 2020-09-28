登上火星的農夫 逢甲大學首創「電漿氣霧」裝置 引領無土栽培新技術

全球耕地面積逐年減少、人為和乾旱侵蝕森林、土壤污染疑慮升高、尋找安全、高效、高產的食蔬種植方式一直是農業科技關注的議題。逢甲大學電漿科技研究中心研究團隊發展出全世界獨有「電漿氣霧」裝置，9月28日正式公開發表，此項無土栽培的新技術，將是解決現有食蔬種植問題之重大進展。

逢甲大學電漿中心正式發表全世界獨有「電漿氣霧」裝置，引領無土栽培新技術。

氣霧栽培是無土栽培的所有技術中最省水、最高面積利用率和最容易普及化的一項技術。NASA就利用它來實現太空人長期翱翔太空的夢想，相信也是未來人類登上火星的食蔬供應方案。逢甲大學電漿科技研究中心研究員呂灌恒和多位研究夥伴花了兩年的時間，將大氣電漿與氣霧栽培結合，讓農業科技更邁前一大步。

逢甲大學產學合作處何主亮產學長，同時也是電漿科技中心及國際產學聯盟主任，他表示古代二十四節氣中的「驚蟄」，春雷初響，大地萬物開始萌芽生長。「電漿氣霧」栽培裝置，模擬大自然雷雨產生天然養份的模式，直接將空氣中的氮氣轉換為活性氮肥(RNS)，伴隨霧氣導入植物根系來滋養植物。有別於普通氮肥，不會產生土壤或水體優氧化的問題，而且隨著時間而降解，對環境更加友善。

目前研究團隊已實際導入於立體栽種，實證發現有效促進蔬菜生長，通過研究證實，甜心蘿蔓植株比傳統氣霧栽培的生長速度快了2.39倍。未來將有更多的蔬菜的電漿氣霧栽培程序被開發出來。

值得一提的是該電漿裝置與氣霧混和後生成氫氧自由基（‧OH），可對病菌和病蟲發動攻擊，達到滅菌效果，可在栽培的過程中降低農藥的使用，或甚至達到無農藥使用的目標。逢甲電漿科技中心團隊所開發的「電漿氣霧」栽培裝置，不僅可用於植物生長，更可用於蔬果保鮮、環境殺菌等用途，目前已透過該校國際產學聯盟網絡支持，布局相關專利並尋找合作的植物工廠與生鮮保鮮產業合作。