台南應用科大美術系在「2020年雄獅薪藝獎」夏季賽囊括金、銀和銅

台南應用科技大學美術系同學參加「2020年雄獅薪藝獎」，在夏季賽中囊括金、銀和銅三個主要獎項，表現亮眼。

藝術美感素養的培養需要社會各界的合力推動，雄獅公司長久以來便是扮演著如此角色；其主辦的「雄獅薪藝獎」繪畫競賽，多年來已發掘大量潛力新秀，鼓勵了不少年輕學子持續追夢。

台南應用科大美術系七技三年級14位同學，參加今年「2020年雄獅薪藝獎」夏季賽，其中獲得囊括金、銀和銅三個主要獎項，表現突出，顯現實力。

金獎由該校孫毓玟同學獲得，銀獎由張仁同學摘取，銅獎為周倩文同學拿下；獲佳作獎包括有周佑霖、黃莉倫與黃嫣嫣等。入選獎則有廖子晴、陳舒婷、陳蓉蓉、賴姿妮、許佑誠、陳柏霖、李雅雲和李威儀。

值得一提的是，該金獎得主孫毓玟的作品「童年」，描繪兩名孩童在水畔邊戲水的一幕，畫中調皮的孩子踢踏水面，讓水花噴濺，而這一瞬間彷彿都被凝結起來，流露出作者對於記憶中的「那一刻」的懷念，是一幅蘊含著「時間性」表現的作品。

台南應用科大是一所歷史悠久而且聲譽優良的技職科技大學，其辦學精神與定位明確，深受各界讚賞和信任。該校美術系有四技和七技兩種學制，學生及研究生持續在國內藝術競賽美展拿下耀眼成績，辦學成果享有盛名。