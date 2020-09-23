人生如戲全憑演技 唐從聖分享笑淚演藝人生



藝人唐從聖22日在醒吾科技大學分享笑淚演藝人生，開場白就自我調侃，演藝人員不是大家想像都那麼風光，不要以為藝人錄綜藝節目一定很開心，因不小心有人會突然抓狂飆罵，但事情過了就讓它過去了，因演藝圈真的是一個叫人又愛又恨的特種事業!

新北市政府原住民族行政局為培訓更多原住民文化藝術人才，上午在醒吾科大舉辦名人講堂，邀請藝人從從唐從聖分享劇場表演心得，吸引滿場原住民文化藝術表演團員及醒吾科大學生聆聽。從從開場白就拉近與觀眾距離:「一般藝人不可以拍照，我可以，因我不是明星，也不是什麼偶像藝人，只是表演工作者。」

唐從聖說，演藝圈背後辛苦一面是觀眾看不到的，他曾外出錄影美食節目，明明大熱天擺的生魚片已不新鮮了，即使反胃也要對著鏡頭猛說好吃。從從90分鐘的幽默演講，現場笑聲不斷，他更以詼諧口吻談錄影時曾被主持人徐乃麟飆罵髒話往事，「不要以為藝人錄綜藝節目一定很開心，因有時不小心有人會突然抓狂飆罵。」

唐從聖勉勵想在演藝圈圓夢者，要負責並勇於踏出第一步。 圖／醒吾科大提供

唐從聖也以踏進演藝圈艱辛歷程，勉勵所有想圓演藝夢的年輕學生及原住民朋友，一定要勇敢踏出第一步，而且要堅持才有成功機會。「我空有一身功夫退伍後曾失業3個月，小燕姊不要我、憲哥家族也打槍，因為不知如何讓我表現，但只要隨時準備好，機會來了就可以大顯身手!」

唐從聖說，「大學時代同學們都在兼差拍戲當路人甲賺臨演費，我堅持跟著學長學姊演出沒有酬勞的舞台劇，雖然苦哈哈卻學得一身功夫，因此雖被小燕姊及憲哥打槍，等到機會一來被相中邀演模仿秀，2000年就以模仿前總統陳水扁一炮而紅，從此各大綜藝節目邀約不斷。」

唐從聖幽默演講，現場爆笑掌聲不斷。圖／醒吾科大提供

唐從聖戲稱，每人特色不同，他的長相與金城武就是不能比，金城武與林志玲都是在娘胎就打造好，這種與生俱來的外貌不是他能挑戰，他能挑戰就是隨時扮演好各種不同角色。「人生如戲，全憑演技」，唐從聖為了演出富二代，在夜店泡了多天，想像夜店是老爸開的，他就要接下店面，進而揣摩演出富二代角色。

唐從聖鼓勵有心投入演藝圈大學生，要懂得調整方向並堅持走下去，堅持不保證一定成功，只能更接近成功。他有感而發：「生活能豐富表演，表演能改變生活」，他回想模仿李敖大師獲得很多回想，當李敖大師往生後，他再也演不出大師風範，因表演精髓要感動別人，必先感動自己。

歷經這些年來演藝圈的歷練，唐從聖深刻體會堅持的重要性，像伍佰及周杰倫之所以會成功，就是一路堅持自己的原則與夢想，而蔡依林不斷挑戰自我，苦練鋼管舞有成，才能流行音樂演唱及舞蹈站穩NO1地位，想在演藝圈圓夢原住民文化藝術團員及年輕大學生，一定要努力充實自己並堅持理想，才算勇敢踏出第一步。

新北市原民局局長羅美菁贊許醒吾科大全力培訓原住民文化藝術表演。圖／醒吾科大提供

名人講座在全場掌聲中結束，新北市原民局局長羅美菁感謝醒吾科大提供原住民文化藝術團體豐富課程與場地，原民團隊培力計畫今年己是第二年執行，名人講座就要讓有心投入文化藝術表演的原住民能夠吸收更多專業知識；醒吾科大副校長鍾志明表示，新北市林口區會是全台最重要的影視基地，醒吾科大未來也將設原民專班，投入更多資源培訓更多原住民演藝人才。