抗疫研發帶動長遠布局 臺大讓研發成果走出校園

「當時教育部一公布兩名學生確診就得全校停課的標準，大家都說臺大遲早要停課了，因為臺大是全臺灣學生人數最多的學校，風險也最高。」回顧今年二月疫情最嚴峻的時期，臺灣大學研發處研發長李百祺感受到嚴峻的壓力。研發長李百祺當時得面對整合臺大研發能量和防疫資源投入抗疫行動，又必須兼顧師生安全以保全研發實力的難題。李研發長表示，面對緊急狀況，管中閔校長決定親自帶領全校加強防疫行動，這也讓臺大得以落實防疫措施並對突發事件能快速反應。

李百祺指出，雖然外界對於這樣的迅速反應有不少批判，但事後看起來，這樣的做法是對的。截至目前為止，臺大並未有任何師生確診新冠肺炎。

李研發長表示，臺大有11個學院、56個學系、112個研究所，更有超過35,000位教職員生；平時獨立的研究單位，一遇像疫情這樣的議題出現，大家能快速整合投入，這也是綜合型大學的重要優勢。

守住校園後，臺大也在多方面持續默默付出。從病毒株分離、檢體病毒篩檢、發展抗體快篩、確診案例的照護治療、病程追蹤與病理分析、抗疫藥物臨床試驗、及藥學系學生擔任志工協助社區藥局藥師包裝和販售口罩，到幕後的公共衛生模型分析、空氣淨化研究、運用人工智慧檢測老藥對新冠肺炎的反應、以及公共場所出入人員管控系統臺大防疫一號的開發等，對整體抗疫行動都有許多幫助。

面對校園內抗疫成功，校內防疫研究的統合工作從未歇息，在研發處和校內同仁的努力下，也讓臺大在今年七月得以爭取到科技部計畫，成立防疫科學研究中心，投入檢疫、治療、預防、公衛流病、社會影響、場域驗證、國際科技防疫合作等七項關鍵流行病研究分項，同時打造三項重點防疫研究平台，包含P3實驗室。

李百祺指出，P3實驗室是指微生物安全第三級實驗室，會嚴重影響人體健康或可能致死但有預防及治療可能的病毒和細菌，必須在P3防護等級的實驗室才能進行研究，全台灣目前僅3間能進行極為重要的動物實驗研究。