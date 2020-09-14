2020企業最愛碩士生 龍華科大勇奪全國私立科大第一

龍華科大辦學品質卓越，媒體、企業雙掛保證!繼今年初1111人力銀行「2020企業最愛大學」、2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20調查，同時榮獲全國私立科大三冠王殊榮、並第3度入選Cheers全國Top 20辦學績效卓越大學後，龍華科技大學在最新出爐的Cheers2020企業最愛碩士生調查中，再度奪下全國私立科大第一名，技職體系排名僅次於高雄餐旅大學、台北科技大學及臺灣科技大學等國立技職龍頭，更是唯一入榜TOP 30之私立技專校院，整體績效表現出色。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。

「Cheers」雜誌1997年起進行「企業最愛大學生調查」，定期檢視高等教育趨勢動態，以及企業人才需求，已長達24年，近年因應產業升級，專業人才缺口擴大，2017年新增「企業最愛碩士生調查」，協助外界了解企業人資主管對碩士畢業生需求與評價。不論從歷史縱深或產業廣度，調查均為國內具權威性指標。Cheers指出，今年調查發現，企業對碩士學位人才需求變得較為保守，不過不同產業態度有明顯差異，其中以高科技製造業最積極，需求看漲，並且比去年更為明顯。在少子化持續衝擊招生的態勢下，各校努力尋求定位，積極求變，其中尤其龍華科大近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，因此成績表現搶眼，同時也證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量、強化學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。龍華連續3年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲得補助金額超過1億元的私立科大。葛校長指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢充實自我，因應AI及物聯網快速發展，為銜接產業與社會趨勢，學校特別效法美國歐林學院，開設智慧機器人、物聯網、影視製作與行銷，以及智慧商務等4個PBL問題解決導向學習跨領域專班，培養學生跨域學習及創新能力。

此外龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」，近年並陸續成立「行動通訊模組測試與調校類產業場域」、「高端加工智慧化研發中心」，建置「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」及「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」等術科考場；整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；建立學生高端CNC加工技能；建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，期望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下札根。

葛校長強調，面對全球化時代，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學子隨時學習不受限，迎向2030年的「雙新」革命，龍華最新戰略目標涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園等發展重點，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。