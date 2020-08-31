鐵人教授吳安妮每天工作18小時 對企業輔導充滿熱忱　為企業不眠不休找答案

政大商學院教授吳安妮在學術上的成就，早已使她躋身於世界百大管理會計學者，吳安妮將研究結合實作，理論融入產業，成為台灣各大知名企業的最佳合坐夥伴，她研發的AVM管理會計系統，獲得2019年經濟部國家產業創新女傑獎的殊榮，也是台灣唯一獲得「專利」與「商標」的會計學者。在吳安妮身邊服務了16年的副執行長劉景良說：「她沒有假日，一年只休除夕，每天工作至少18小時。



吳安妮教授某次去台中一家知名企業進行顧問輔導，前後10小時的講座、分析結束後，臉上沒有一絲倦容，台下高管相當好奇：「這位教授吃了大補丸嗎？」事實上，管會大師吳安妮的鐵人本領，早就是許多企業間半公開的秘密。

早期吳安妮教授帶領學生協助明門企業作策略管理時，經常就是從上午到傍晚，再從晚上到凌晨，比工廠的兩班制更精準；直到現在，吳安妮每學期在政大開的王牌課程「策略價值管理-企業實作」，期末報告時，分組的企業家和學生，以及來助陣的企業顧問，心裡都早有準備，「不到晚上九點應該不會結束」，幾乎每年都是一樣場景，當所有人都目光呆滯時，吳安妮仍生龍活虎般的在指導大家發掘問題。

吳安妮教授日以繼夜在研究室工作，每日早起，以校為家。吳安妮最自豪的是，打從任教開始，沒請過一次假，只為了不錯過任何將知識傳授給學生的機會。有次為了在時間內看完學生報告，整整熬了三天三夜，成功征服了72小時不睡覺挑戰，也造就了政治大學史上第一位，教授教書教到一半昏倒而被送上救護車的紀錄。

成功之路並非一帆風順，吳安妮出身於台中鄉下，家境並不富裕，打從小學開始，一大清早，同年齡的小孩還睡著香甜，她就得生火煮飯協助家計，騰出讀書時間並非易事，然而，吳安妮沒有向現實低頭，如此境遇讓她更加知曉努力的重要性。即便大學考了四次，她不放棄，一路登峰造極，最終完成人生中的四大目標─考上高考、進研究所、公費留學、國外博士學位，也以三年九個月的紀錄，完成會計學博士的學位，成為美國華盛頓大學史上最短完成學位的學生。

當大家在瘋狂追劇時，吳安妮將時間投資在書籍中，知識書籍隨處可見。政大很多的企業家學生，邀請吳安妮去喝下午茶，她總是笑著回答：「有時間，為什麼不讀書呢？」

吳安妮教授獲獎無數，人生三大興趣：就是讀書、讀書、讀書。圖／政大提供

吳安妮對自身的要求外，也反映對企業輔導的熱忱，她能為企業不眠不休找答案，因為她認為學術界有必要證明，「理論能實際運用」，也因此，外界從不以工作狂形容吳安妮，而尊稱為她為「鐵人教授」的原因。