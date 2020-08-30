闖蕩職場年輕世代 相偕進醒吾科大進修



職場需要實力更需要不斷接受挑戰，三位已在職場闖蕩的年輕人朱佳祈、彭婷涓及陳政道，共同心願回醒吾科大充電，29日在《第一屆職學世代發展論壇》分享回校進修心路歷程，其中來自花蓮阿美族的朱佳祈，有好歌喉與摘星夢，未來心願是有能力幫助更多原鄉國中小學生。

朱佳祈歌聲嘹亮，離開學校後開始為生活和夢想掙扎，從平面模特兒、拍廣告、做製片助理、簽經紀約成為培訓藝人，圓夢過程十分艱辛，如今她決定回校就讀醒吾科大表演藝術科，充實自己後再闖演藝圈，期待累積更多能量回原鄉服務。

彭婷涓懷著服裝設計夢想，決定先充賽自己再至國際舞台衝刺。圖／醒吾科大提供

有美工天分的彭婷涓，懷著服裝設計夢想，想像自己設計的作品可以在國際發光，把台灣帶進國際舞台，但最後參賽失敗了。她不氣餒決定充實自己，將就讀醒吾科大時尚設計系，她告訴自己要給自己一個實踐夢想機會。

「字雅苑藝術」創辦人陳政道（左），揮毫創作「作育英才」 致贈醒吾科大校長陳義文。圖／醒吾科大提供

陳政道職場經歷更特殊，從叛逆到獨自創立新媒體，在台灣還沒正式進入新媒體時代，他已莽莽撞撞投入自己的品牌，也一度成了網紅，最後卻遭同行忌妒惹了麻煩，淡然退出網路媒體，創立「字雅苑藝術」，同時將就讀醒吾科大商業設計系。

三位職學世代年輕人，昨天娓娓道出他們在職場面臨的挑戰，與準備回醒吾科大充電的心路歷程，獲論壇與會來賓熱烈回響。應邀開講的前駐法大使、資深外交官呂慶龍，鼓勵台灣年輕人要有世界觀，現在是全球化新變翻轉世代，年輕人要勇敢走出去快樂學習，家長也不要當媽寶。

前駐法大使呂慶龍稱許醒吾科大維護學生的受教權，象徵台灣的希望。圖／醒吾科大提供

呂慶龍分享他42年外交專業行銷台灣經驗，談及對子女的管教，他以台法教育文化交流為例，來台灣的法國青年回法國後更認識台灣，去法國交流回來的台灣學生，從此更愛台灣。語鋒一轉，他讚許醒吾科大維護藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐的受教權，象徵台灣的希望，就是給孩子挑戰與機會。

呂慶龍進一步指出，佛家偈語「慈眉視眾生」，孫安佐已付出法律代價，父母親那麼辛苦從美國帶這小孩回台，他是我們國人，回國求學當然要鼓勵，難道要把我們國人丟至太平洋？他並認為，年輕人最重要的是把握機會，有努力一定有機會。

職學世代發展論壇發起人KM行動餐車創辦人吳俊德與醒吾科大觀光餐飲學院副院長黃寶元，現場分享輔導叛逆少年翻轉人生心得。論壇講師除邀請呂慶龍詼諧對談，另邀請台師大學健康促進與衛生教育學系教授李思賢，及培育出兩位西點軍校孩子的「鷹爸」徐柏岳，針對親子溝通、子女教養，演講現代父母該如何引導孩子積極創拓展人生。

《第一屆職學世代發展論壇》吸引家長及教育界踴躍參與討論世代溝通。圖／醒吾科大提供

論壇由天使來會克創辦人、前宏達電副總經理盧克文開場，他以自身成長經驗為例，叛逆年輕人需要的是接助，唯有不斷的接觸了解，才能用心幫助他們。

醒吾科大校長陳義文致詞引用盧克文所說，曾在人生路上徬徨的學生，最需要的就是接助。最近社會各界對孫安佐要到醒吾念書一事有各種不同的聲音，學校都虛心接受指教並堅持維護學生的受教權，醒吾科大絕對不是只想收學生，教育就是要翻轉孩子的人生，醒吾一定提供所有學生應有的舞台。