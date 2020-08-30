東南科技大學創意產品設計系 再獲「急診室醫屏系統」金點概念設計奬標章

東南科技大學創業產品設計系簡碩亨、鮑品丞兩位同學「急診室醫屏系統(The hospital Screen)」頗具巧思、關心疫情時期議題的社會設計創作。圖/東南科大提供
東南科技大學創業產品設計系簡碩亨、鮑品丞兩位同學「急診室醫屏系統(The hospital Screen)」頗具巧思、關心疫情時期議題的社會設計創作。圖/東南科大提供

今年東南科技大學創意產品設計系四年級簡碩亨與鮑品丞同學，獲得由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院頒發的「2020金點概念設計奬標章(Golden Pin Concept Design Award 2020 Design Mark Winner)」殊榮，本作品「急診室醫屏系統(The hospital Screen)」，是由創業產品設計系劉崇智老師與李福源客座教授所共同指導。緊接著，兩位同學將繼續挑戰於9月在台北舉辦的決審，期許總決賽時能夠再創佳績，順利角逐「年度最佳設計獎」及「年度特別獎- ConceptD創能無限獎」的最高榮耀！

根據主辦單位台灣設計研究院表示：今年金點概念設計獎報名件數呈爆發性成長，來自全球24地、共5,348件作品報名參賽，創下歷年新高，競爭也是空前激烈。經7、8月初複審的嚴謹評選，其中305件晉級複審，最後共有60件來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、日本、印度、南韓、美國、義大利等9地的優秀作品出線，榮獲金點概念設計獎標章。

東南科技大學創業產品設計系簡碩亨、鮑品丞兩位同學所設計的「急診室醫屏系統(The hospital Screen)」透過交互刺激和腦力激盪法，具體呈現出設計美學好點子，是一件頗具巧思、關心疫情時期議題的社會設計創作。本研究發現在全台灣的急診室體制當中，因為空間的不足以及人力資源的缺乏，常造成病患無休憩診療空間的窘境⋯有鑒於此、本設計特規劃了一個多功能式醫療屏風系統，其功能可供病患做臨時診療的空間，更可用屏風系統，做快速空間的區隔，讓緊急急救的病患能夠得到充分的休息與醫療服務，只要簡單的插銷搭扣就可以將屏風快速的改變樣貌，讓空間可以變成兩人空間、三四人空間、以及獨立室，這設計將打破廉價冰冷的隔間而是現代科技化的人性化應用，最後將金屬鋁框增加塗料降低細菌滋生布料上也是可拆換式。

文 謝易晏

工商時報

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